The 50 में नजर आएंगे ये बड़े नाम, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा समेत इन सेलेब्स ने कन्फर्म की एंट्री

संक्षेप: आने वाले रियलिटी शो द 50 के लिए कई और नाम कन्फर्म हो गए हैं। 50 सेलेब्रिटी से भरा ये शो अपने साथ कई पॉपुलर नाम लेकर आ रहा है। करन पटेल और मिस्टर फैजू के बाद इन एक्टर्स ने अपनी एंट्री कन्फर्म कर दी है।

कलर्स टीवी पर एक और धमाकेदार शो द 50 आने वाला है। पिछले कुछ समय से ये शो पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट की वजह से खबरों में बना हुआ है। जैसा की शो का नाम है द 50 तो इस शो में भी एंटरटेनमेंट जगत से कुल 50 कंटेस्टेंट शामिल होने वाले हैं। हाल में करन पटेल और फैजल शेख के नाम को कन्फर्म किया गया था। अब इस लिस्ट में कुछ और नाम शामिल हो गए हैं। खास बात ये है कि अभी तक कन्फर्म हुए सेलेब्स एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा नाम हैं। इन्हें एक रियलिटी शो में देखने में मजा आएगा।

इन सेलेब्स ने किया कन्फर्म अब कंटेस्टेंट की बात करते हैं। करन पटेल और मिस्टर फैजू के बाद बिग बॉस OTT की विनर दिव्या अग्रवाल, बिग बॉस 18 में दिखी चाहत पांडे, भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा और उनके पति विक्रांत शो का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अर्चना गौतम, ध्रुव राठी के नाम को भी कन्फर्म समझा जा रहा है।

इन सेलेब्रिटीज को अप्रोच करने की खबर बता दें, 50 सेलेब्रिटी के इस शो में बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज, बसीर अली के भी होने की खबर है। इसके अलावा मल्लिका शेरावत, श्रीसंथ, युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा, ओरी, प्रतीक सहजपाल, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, निक्की तंबोली, रिद्धि डोगरा, माही विज, विवियन डीसेना, जय भानुशाली, सबा आजाद जैसे कंटेस्टेंट के शामिल होने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने एंटरटेनमेंट जगत के इन पॉपुलर चेहरों को शो के लिए अप्रोच किया है। आगे आने वाले दिनों में कन्फर्म खिलाड़ियों के नाम सामने आने वाले हैं।