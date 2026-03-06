‘दुबई में मिसाइलें उड़ रही हैं, लेकिन मैं सेफ हूं, दिल्ली में नहीं’, बेबिका धुर्वे का वीडियो वायरल

‘दुबई में मिसाइलें उड़ रही हैं, लेकिन मैं सेफ हूं, दिल्ली में नहीं’, बेबिका धुर्वे का वीडियो वायरल
Bebika Dhurve: ‘द 50’ और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ की कंटेस्टेंट बेबिका धुर्वे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
‘द 50’ और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ जैसे रिएलिटी शोज करके फेमस हुईं बेबिका धुर्वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल, वह दुबई में हैं और ईरान-अमेरिका युद्ध पर बनाया उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह ये कहती सुनाई दे रही हैं कि दुबई में रात 9 बजे उनके सिर के ऊपर से मिसाइलें उड़ रही हैं, लेकिन वो सेफ हूं। हालांकि, रात 9 बजे के बाद वो दिल्ली में सेफ नहीं रह सकती।
लोगों के कमेंट्स
ये वायरल वीडियो बेबिका के सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, वीडियो अलग-अलग लोग सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो पोस्ट कर उन्हें खरीखोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘पैसा कमाने के लिए इंडिया याद आता है।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘जब काम चाहिए तो इंडिया वरना दुबई।’ तीसरे ने लिखा, ‘अब वापस इंडिया मत आना। दुबई सेफ है तो वहीं रहना।’
कौन है बेबिका?
बेबिका धुर्वे एक्ट्रेस, डेंटिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे पहले बेबिका को लाइमलाइट तब मिली थी जब वो सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' में नजर आई थीं। वहीं हाल ही में वह जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘द 50’ में दिखाई दी थीं।
इस सीरियल में किया है काम
अभिनय की दुनिया में उन्होंने जी टीवी के फेमस शो ‘भाग्य लक्ष्मी’ से कदम रखा था। इस शो में उन्होंने देविका ओबेरॉय की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, वह मॉडल भी रही हैं और साल 2020 में 'मिस इंडिया' के टॉप 15 में अपनी जगह भी बना चुकी हैं।
फेमस हैं बेबिका के पिता
बेबिका के पिता का नाम जनार्दन धुर्वे है। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। आपने इन्हें कई बार ‘बिग बॉस’ में कंटेस्टेंट्स भविष्य बताते देखा होगा।
Note: लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
