द 50 में नजर आएंगी फरहाना भट्ट? बिग बॉस कंटेस्टेंट ने खुद बताया सच

संक्षेप: द 50 को लेकर काफी चर्चा है। इस शो के लिए कई संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। फरहाना भट्ट का नाम भी शो के लिए सामने आ रहा था, लेकिन अब फरहाना ने खुद बताया है कि वो शो में आएंगी या नहीं।

रियलिटी शो द 50 को लेकर काफी चर्चा है। शो के सेट का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। वहीं, शो में आनेवाले कुछ नाम भी कंफर्म हो गए हैं। कंफर्म नामों के अलावा कुछ और नामों की भी चर्चा हो रही है। इन नामों में एक नाम बिग बॉस रनर अप फरहाना भट्ट का नाम भी शामिल है। लोग कह रहे हैं कि फरहाना भट्ट भी शो का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि, फरहाना भट्ट ने खुद बताया है कि वो शो का हिस्सा होंगा या नहीं?

क्या द 50 का हिस्सा होंगी फरहाना भट्ट फरहाना भट्ट ने एक इंस्टा लाइव सेशन में इस बारे में बात की। उस लाइव सेशन की एक वीडियो क्लिप रेडिट पर वायरल हो रही है। फरहाना भट्ट इस वायरल वीडियो में कह रही हैं को वो द 50 में नहीं दिखेंगी।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स? फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्ट्स में से एक थीं। फरहाना पर ये भी आरोप लगे कि वो बिग बॉस 19 की क्रिएटिव टीम में किसी को जानती थीं इस वजह से वो शो में इतना आगे तक पहुंचीं। अब जब फरहाना भट्ट ने कहा कि वो द 50 में हिस्सा नहीं लेंगी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- हां, आप द 50 में किसी को जानती नहीं होंगी। इसलिए शो में हिस्सा नहीं लेंगी। एक ने लिखा- अच्छा है अब थोड़ा आराम करिए। एक ने लिखा- अगर मेकर्स या टीम से किसी को जानती होती हैं, तो आप जरूर शो में हिस्सा लेंगे। यहां क्लिक करके देखें फरहाना भट्ट का वीडियो।