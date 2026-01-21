Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीThe 50 Big Update Confirmed Contestants Farhana Bhatt Rejects the show Netizens Reacts Make fun bigg boss 19 runner up
द 50 में नजर आएंगी फरहाना भट्ट? बिग बॉस कंटेस्टेंट ने खुद बताया सच

द 50 में नजर आएंगी फरहाना भट्ट? बिग बॉस कंटेस्टेंट ने खुद बताया सच

संक्षेप:

द 50 को लेकर काफी चर्चा है। इस शो के लिए कई संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। फरहाना भट्ट का नाम भी शो के लिए सामने आ रहा था, लेकिन अब फरहाना ने खुद बताया है कि वो शो में आएंगी या नहीं। 

Jan 21, 2026 05:53 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रियलिटी शो द 50 को लेकर काफी चर्चा है। शो के सेट का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। वहीं, शो में आनेवाले कुछ नाम भी कंफर्म हो गए हैं। कंफर्म नामों के अलावा कुछ और नामों की भी चर्चा हो रही है। इन नामों में एक नाम बिग बॉस रनर अप फरहाना भट्ट का नाम भी शामिल है। लोग कह रहे हैं कि फरहाना भट्ट भी शो का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि, फरहाना भट्ट ने खुद बताया है कि वो शो का हिस्सा होंगा या नहीं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या द 50 का हिस्सा होंगी फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट ने एक इंस्टा लाइव सेशन में इस बारे में बात की। उस लाइव सेशन की एक वीडियो क्लिप रेडिट पर वायरल हो रही है। फरहाना भट्ट इस वायरल वीडियो में कह रही हैं को वो द 50 में नहीं दिखेंगी।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्ट्स में से एक थीं। फरहाना पर ये भी आरोप लगे कि वो बिग बॉस 19 की क्रिएटिव टीम में किसी को जानती थीं इस वजह से वो शो में इतना आगे तक पहुंचीं। अब जब फरहाना भट्ट ने कहा कि वो द 50 में हिस्सा नहीं लेंगी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- हां, आप द 50 में किसी को जानती नहीं होंगी। इसलिए शो में हिस्सा नहीं लेंगी। एक ने लिखा- अच्छा है अब थोड़ा आराम करिए। एक ने लिखा- अगर मेकर्स या टीम से किसी को जानती होती हैं, तो आप जरूर शो में हिस्सा लेंगे। यहां क्लिक करके देखें फरहाना भट्ट का वीडियो

द 50 के अलावा फरहाना भट्ट का नाम कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के लिए भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार फरहाना भट्ट रोहित शेट्टी के स्टेंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ सकती है। हालांकि, इसपर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
The 50

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।