The 50: काफी दमदार हैं ‘द 50’ के ये 8 कंटेस्टेंट्स, पहले भी जीत चुके हैं रिएलिटी शोज
The 50 Contestants: ‘द 50’ में 50 सेलेब्स हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 8 सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी रिएलिटी शोज जीते हैं। आइए आपको इन सेलेब्स के नाम बताते हैं।
रिएलिटी शो ‘द 50’ 1 फरवरी से शुरू होगा। ये शो 50 दिन चलेगा। इसमें 50 सेलेब्स हिस्सा लेंगे और हर दिन एक सेलेब एलिमिनेट होगा। आइए शो के शुरू होने से पहले आपको बताते हैं कि ‘द 50’ में हिस्सा लेने वाले 50 सेलेब्स में से सबसे दमदार 8 सेलेब्स कौन हैं। बता दें, इन्हें हम दमदार इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ‘द 50’ में हिस्सा लेने से पहले ये सेलेब्स रिएलिटी शोज जीत चुके हैं।
नंबर 1
प्रिंस नरूला नंबर 1 पर हैं। प्रिंस ने एक या दो नहीं, चार रिएलिटी शोज जीते हैं। वह ‘एमटीवी रोडीज 12’, ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला 8’, ‘बिग बॉस 9’ और ‘नच बलिए 9’ के विनर रहे हैं।
नंबर 2
दिव्या अग्रवाल और हामिद बरकजी नंबर 2 पर हैं। इन्होंने दो रिएलिटी शोज जीते हैं। दिव्या अग्रवाल ‘बिग बॉस ओटीटी 1’ व ‘ऐस ऑफ स्पेस’ और हामिद बरकजी ‘एमटीवी रोडीज रिवोल्यूशन’ व ‘स्प्लिट्सविला X4’ के विनर रहे हैं।
नंबर 3
वहीं नंबर 3 पर शिव ठाकरे, उर्वशी ढोलकिया, सिद्धार्थ भारद्वाज, डिनो जेम्स और मनीषा रानी हैं। शिव ठाकरे ने ‘बिग बॉस मराठी 2’, उर्वशी ढोलकिया ने ‘बिग बॉस 6’, सिद्धार्थ भारद्वाज ने ‘स्प्लिट्सविला 2’, डिनो जेम्स ने ‘खतरों के खिलाड़ी सीजन 13’ और मनीषा रानी ने ‘झलक दिखला जा 11’ जीता है।
क्यों हैं ये कंटेस्टेंट्स स्ट्रॉन्ग?
इन 8 कंटेस्टेंट्स ने रिएलिटी शोज किए हैं। इन्होंने नॉमिनेशन का प्रेशर भी झेला है। इतना ही नहीं, इन्होंने टास्क भी किया है और अपनी फिजिकल स्ट्रेन्थ भी दिखाई है। यही कारण है कि 'द 50' के फॉर्मेट में, जहां हर दिन एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, इनका अनुभव बाकी 42 कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ सकता है।
