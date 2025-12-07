Hindustan Hindi News
Television actor Sara Khan tied the knot with Krish Pathak in Mumbai and shared dreamy wedding pictures on social media
सारा खान ने शेयर कीं शादी की फोटोज, मुकुट पर दिखीं राधा-कृष्ण की तस्वीर

सारा खान ने शेयर कीं शादी की फोटोज, मुकुट पर दिखीं राधा-कृष्ण की तस्वीर

संक्षेप:

सारा खान ने कृष्ण पाठक से हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से की शादी की है। शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर फैंस के साथ अपनी खूशी शेयर की है।

Dec 07, 2025 03:45 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने रामायण फेम एक्टर सुनील लहरी के बेटे, कृष पाठक से शादी कर ली। 'सपना बाबुल का... बिदाई' और 'ससुराल सिमर का' जैसे शोज में नजर आईं सारा खान ने इस साल अक्टूबर में कोर्ट मैरिज और फिर कुछ महीनों बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी और मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। वहीं अब उन्होंने अपनी शादी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं।

‘सारा ने लिखा, मांग का ये सिंदूर…’

रविवार को सारा और कृष ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों कपल हिंदू रीति-रिवाज से शादी करता नजर आ रहा है। एक तस्वीर में कृष, सारा की मांग में सिंदूर भरते और दूसरी तस्वीर में शादी के बाद सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने लिखा, "मांग का ये सिंदूर है, सिर्फ लाल नहीं, मेरा ‘हम’ का नूर है…।

इस चीज ने खींचा सबका ध्यान

शादी के दौरान सारा ने राधा-कृष्ण और कृष ने भगवान गणेश की तस्वीर वाला मुकुट पहना हुआ है। लोग सारा और कृष की तारीफ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दोनों ने एक-दूसरे के धर्म को पूरा-पूरा सम्मान दिया है।

किससे हुई थी सारा की पहली शादी?

कृष से पहले, सारा की शादी टीवी एक्टर अली मर्चेंट से हुई थी। हालांकि, यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और शादी के एक साल के अंदर ही दोनों अलग हो गए। वहीं आधिकारिक तौर पर दोनों का तलाक साल 2011 में हुआ था।

