तेजस्वी प्रकाश ने क्या सुरभि चांदना पर कसा तंज? बोलीं- लोग मुझसे प्यार करते हैं तो...

Mar 05, 2026 10:11 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चांदना के बीच विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। इस बीच तेजस्वी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तेजस्वी ने सुरभि का बिना नाम लिए तंज कसा है।

तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चांदना को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। यह सब तब हुआ जब तेजस्वी ने सुरभि के साथ इंटरव्यू देने से मना कर दिया उनकी अपकमिंग सीरीज साइको सैयां के लिए। यह जानकर सुरभि रोने लगी थीं। अब तेजस्वी ने अली गोनी के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह सुरभि पर इनडायरेक्टली तंज कस रही हैं।

तेजस्वी ने क्या कसा तंज

एक वायरल वीडियो में तेजस्वी इनडायरेक्टली कमेंट करती हैं, लोग अगर मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मैं क्या करूं? मेरे कुछ करने से अगर लोग रोने लगे तो मैं क्या करूं? अगर लोग मेरे इंटरव्यूज लेना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? अगर पैप्स सिर्फ मुझे क्लिक करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं?

अली के साथ लिए पूरे मजे

जब कैमरे के पीछे अली ने पूछा कि क्या उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए तो तेजस्वी ने कहा, तेरे साथ मैं इंटरव्यू दूंगी क्योंकि तुम इतने बड़े स्टार हो कि मेरे मना करने पर तुम थोड़ी ना निकल जाओगे? मैं साइको हूं ना।

बिना नाम लिए लगाया निशाना

वैसे तेजस्वी ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका स्टेटमेंट सुनकर लग रहा है कि वह सुरभि को ही बोल रही हैं।

सुरभि ने क्या कहा था इस विवाद पर

वहीं सुरभि से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इंडिया फोरम से बात करते हुए कहा, यह काफी दुखी कर देने वाला सिचुएशन है, लेकिन इस बारे में कमेंट करने जैसा कुछ नहीं है।

तेजस्वी और सुरभी की पॉपुलैरिटी

बता दें कि तेजस्वी और सुरभि टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी सेलेब हैं। तेजस्वी ने स्वरागिनी, सिलसिला बदलते रिश्तों का, नागिन 6 जैसे शोज किए हैं।

करण को कर रही हैं डेट

तेजस्वी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह करण कुंद्रा को डेट कर रही हैं और उनके साथ फिलहाल लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रही हैं।

सुरभि के शोज

सुरभि की बात करें तो वह नागिन 5, इश्कबाज, दिल बोले ओबेरॉय, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज कर चुकी हैं।

सुरभि के लाइफ पार्टनर

वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह करण आर शर्मा के साथ शादीशुदा हैं।

दोनों का शो साइको सैयां

वहीं दोनों के शो साइको सैयां की बात करें तो इसमें दोनों के अलावा रवि किशन, अनुद सिंह धका भी हैं। वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। यह शो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

Tejasswi Prakash Surbhi Chandna

