तान्या मित्तल की फैक्ट्री में ऐसे बनते हैं कंडोम, फैंस को दिखाया अपना काम, बोलीं-जो बोला था वो सच है

संक्षेप: बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने घर में लिफ्ट दिखाने के बाद एक और दावा सच कर दिखाया है। उन्होंने अपनी कंडोम फैक्ट्री दिखाई है। इस फैक्ट्री में ही कंडोम बनते दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।

बिग बॉस 19 में नजर आई तान्या मित्तल अपने बयानों को लेकर काफी ट्रोल हुई थीं। शो के दौरान तान्या ने ये दावा किया था कि उनका घर बिग बॉस भी पड़ा है, घर में लिफ्ट है, और 1000 हजार स्क्वायर फीट में सिर्फ उनके कपड़े और ज्वेलरी है। इसके अलावा भी कई ऐसे दावे थे जिनपर शो देखने वाली ऑडियंस को यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें अपने इन्हीं बयानों के लिए ट्रोल किया गया। शो पर आने वाले मेहमानों ने भी तान्या मित्तल की अमीरी का मजाक उड़ाया था। अब तान्या ने अपने घर, लिफ्ट, गार्डन, गाड़ियों के वीडियो दिखाए हैं। साथ ही अब अपनी कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री भी ऑडियंस को दिखा दी।

तान्या की कंडोम फैक्ट्री तान्या मित्तल ने एक न्यूज पिंच नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी फैक्ट्री दिखा दी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रात के समय रिपोर्टर के साथ तान्या अपनी फैक्ट्री पहुंचती हैं। वहां काम करने वाले लोग तान्या का फूलों से स्वागत करते हैं। तान्या रिपोर्टर को अपनी कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री दिखाती है। आप इस फैक्ट्री में कंडोम बनते हुए देख सकते हैं। तान्या कहती हैं कि शो में रहने के दौरान उन्होंने जो भी दावा किया था वो असल में उनके पास है।

यूजर्स रिएक्शन इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तान्या की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये तान्या की नहीं बल्कि किसी और की फैक्ट्री है। एक यूजर ने लिखा, ‘ये तान्या की पावर है , हमें उस पर गर्व है', एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘तान्या अपनी ही फैक्ट्री में ऐसे अनजानों जैसा क्यों बर्ताव कर रही है’, एक यूजर ने लिखा, ‘तान्या इतनी डरी हुई क्यों लग रही है’। वहीं कही ऐसे यूजर्स हैं जो तान्या को सपोर्ट कर रहे हैं। यूजर ने सपोर्ट करते हुए अपना प्यार भेजा है।



तान्या का सीरियल