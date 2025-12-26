Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTanya Mittal showed her condom factory and said that I only spoke the truth in the show
तान्या मित्तल की फैक्ट्री में ऐसे बनते हैं कंडोम, फैंस को दिखाया अपना काम, बोलीं-जो बोला था वो सच है

तान्या मित्तल की फैक्ट्री में ऐसे बनते हैं कंडोम, फैंस को दिखाया अपना काम, बोलीं-जो बोला था वो सच है

संक्षेप:

बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने घर में लिफ्ट दिखाने के बाद एक और दावा सच कर दिखाया है। उन्होंने अपनी कंडोम फैक्ट्री दिखाई है। इस फैक्ट्री में ही कंडोम बनते दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।

Dec 26, 2025 11:05 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में नजर आई तान्या मित्तल अपने बयानों को लेकर काफी ट्रोल हुई थीं। शो के दौरान तान्या ने ये दावा किया था कि उनका घर बिग बॉस भी पड़ा है, घर में लिफ्ट है, और 1000 हजार स्क्वायर फीट में सिर्फ उनके कपड़े और ज्वेलरी है। इसके अलावा भी कई ऐसे दावे थे जिनपर शो देखने वाली ऑडियंस को यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें अपने इन्हीं बयानों के लिए ट्रोल किया गया। शो पर आने वाले मेहमानों ने भी तान्या मित्तल की अमीरी का मजाक उड़ाया था। अब तान्या ने अपने घर, लिफ्ट, गार्डन, गाड़ियों के वीडियो दिखाए हैं। साथ ही अब अपनी कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री भी ऑडियंस को दिखा दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तान्या की कंडोम फैक्ट्री

तान्या मित्तल ने एक न्यूज पिंच नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी फैक्ट्री दिखा दी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रात के समय रिपोर्टर के साथ तान्या अपनी फैक्ट्री पहुंचती हैं। वहां काम करने वाले लोग तान्या का फूलों से स्वागत करते हैं। तान्या रिपोर्टर को अपनी कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री दिखाती है। आप इस फैक्ट्री में कंडोम बनते हुए देख सकते हैं। तान्या कहती हैं कि शो में रहने के दौरान उन्होंने जो भी दावा किया था वो असल में उनके पास है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ फौजी-सर्कस नहीं…इन टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं शाहरुख खान

यूजर्स रिएक्शन

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तान्या की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये तान्या की नहीं बल्कि किसी और की फैक्ट्री है। एक यूजर ने लिखा, ‘ये तान्या की पावर है , हमें उस पर गर्व है', एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘तान्या अपनी ही फैक्ट्री में ऐसे अनजानों जैसा क्यों बर्ताव कर रही है’, एक यूजर ने लिखा, ‘तान्या इतनी डरी हुई क्यों लग रही है’। वहीं कही ऐसे यूजर्स हैं जो तान्या को सपोर्ट कर रहे हैं। यूजर ने सपोर्ट करते हुए अपना प्यार भेजा है।

तान्या का सीरियल

बता दें, बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन अंत में अमाल के एविक्शन के बाद तान्या चौथे नंबर पर आकर एविक्ट हो गई। शो के दौरान उन्हें एकता कपूर का शो भी ऑफर किया गया था। हालांकि, शो से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है। तान्या के फैंस उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में देखने का इंतजार कर रहे हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
tanya mittal Bigg Boss 19 bigg boss अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।