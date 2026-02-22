तान्या मित्तल ने पूछा- यह लहंगा उन्हें पसंद आएगा? जानिए क्यों शुरू हो गई शादी की चर्चा!
Tanya Mittal: तान्या मित्तल की यह सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। एक्ट्रेस ने अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कमेंट सेक्शन में पूछा है- यह लहंगा उनको पसंद आएगा? कमेंट बॉक्स में लोगों ने उन्हें बधाई देना भी शुरू कर दिया है।
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक, तान्या मित्तल अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में हैं। तान्या मित्तल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह ब्राइडल लहंगा ट्राय करती नजर आ रही हैं। वह एक गैलरी से होकर जब स्टोर में दाखिल होती हैं तो दो असिस्टेंट उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती हैं। एक लड़की उनकी बलाएं लेती है और दूसरी बताती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जिस वजह से यह वीडियो चर्चा का विषय बना है, वो है इस पर तान्या मित्तल का कैप्शन।
'यह लहंगा उनको पसंद आएगा?'
तान्या मित्तल ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'यह लहंगा उनको पसंद आएगा?' कमेंट बॉक्स में लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। लोग कयास ला रहे हैं कि शायद तान्या मित्तल शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। लहंगा ट्राय करने के बाद तान्या मित्तल वीडियो में कहती नजर आ रही हैं- तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि बिग बॉस फिर से शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स दावा कर रहे हैं कि पहले एक्ट्रेस यह वीडियो अलग कैप्शन के साथ पोस्ट किया था। एक फॉलोअर ने लिखा है कि तान्या ने इस वीडियो का कैप्शन पहले लिखा- और तैयारियां शुरू हो गई हैं।
कमेंट सेक्शन में क्या बोले फॉलोअर्स
फैंस की मानें तो तान्या मित्तल ने वीडियो कैप्शन बाद में बदला है। बता दें कि तान्या मित्तल ने अभी तक अपनी शादी का कोई प्लान आधिकारिक तौर पर मीडिया के साथ शेयर नहीं किया है। हालांकि उनका यह सोशल मीडिया पोस्ट जरूर चर्चा की वजह बना हुआ है। बात लोगों की प्रतिक्रिया की करें तो एक फॉलोअर ने लिखा- वाओ, फाइनली वो शादी करने जा रही है। वहीं दूसरे ने लिखा- परी आज जमीन पर कैसे। एक शख्स ने लिखा- तुम सबसे सुंदर दुल्हन हो। एक फॉलोअर ने लिखा- एकता मैम ने दोनों वीडियो लाइक किए हैं।
बिग बॉस फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि..
जहां एक तरफ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ढेरों लोग यह कयास लगाते भी नजर आ रहे हैं कि शायद तान्या ने ऐसा पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया हो। बिग बॉस 19 देखते रहे फैंस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तान्या मित्तल लोगों का अटेंशन लेने में कितनी माहिर हैं। यही वजह है कि कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो। हकीकत जो कुछ भई हो, जल्द ही सामने आ ही जाएगी। फिलहाल लोग तान्या मित्तल की अगली पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।