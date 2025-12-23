तान्या का दावा- मिल रहे फिल्म्स और सीरीज के ऑफर, बोलीं- मैं किसी की भी पार्टी…

संक्षेप: Tanya Mittal Future: तान्या मित्तल ने बताया कि ‘बिग बॉस 19’ से निकलने के बाद उन्हें कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं। इस वक्त उनके पास फिल्मों, वेब सीरीज और एड्स के कई ऑफर्स हैं।

तान्या मित्तल अब एक्टर बन गई हैं। ‘बिग बॉस 19’ से निकलने के बाद उन्होंने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन किए। कुछ एड्स शूट किए। ‘बिग बॉस 19’ की सक्सेस पार्टी एन्जॉय की। वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और अब अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। उन्होंने लोगों को अपने परिवार से मिलवाया। अपना घर दिखाया और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया।

फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तान्या मित्तल ने न्यूज पिंच को दिए इंटरव्यू में कहा, “अभी ऑफर्स तो आ गए हैं, फिल्म्स के, वेब सीरीज के, एड्स के। ऑफर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन…मैं किसी की पार्टी भी अटेंड नहीं कर रही थी वहां पर क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से मिलना था। अब फैमिली से बात करूंगी और जो भी चीज मेरे भाई, मामी जी और मम्मी तय करेंगे वही होगा। हमारे यहां यही होता है।”