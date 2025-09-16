BB19: गौरव के सवालों में उलझीं तान्या, निकली सच्चाई, एक्टर बोले- तुमने पब्लिक का बकलावा बनाया है
Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना के सामने बकवाला वाली स्टोरी बताई। जब गौरव ने तान्या से सवाल के ऊपर सवाल पूछे तब तान्या को सच बताना पड़ा।
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल ने अपने वायरल दुबई ट्रिप्स की सच्चाई सामने रखी। शो में जब ‘अनुपमा’ फेम गौरव खन्ना ने तान्या से मजाक में पूछा, “क्या तुम सच में सिर्फ बकलावा (मिडल ईस्टर्न मिठाई) खाने के लिए दुबई जाती हो?” तब तान्या ने हंसते हुए अपनी पूरी कहानी बताई और फिर गौरव ने तान्या की कहानी अन्य सदस्यों को बताई।
असली वजह क्या है?
गौरव के पूछने पर तान्या ने कहा, ‘मैं जा रही हूं ऑफिस और मैं कहती हूं कि बकलावा खाने का मन कर रहा है दुबई ले लो और ऐसा हर 15 दिनों में हो रहा है।’ गौरव ने कहा, ‘स्मार्ट बिजनेसवूमेन हाेने के नाते आप उस बकलावा वाले को बोल दो कि हर 10 दिन में आपको बकलावा भेज दे। आपका टाइम बच जाएगा।’ गौरव के बार-बार पूछने पर तान्या ने साफ किया कि असल में वो दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करने की प्लानिंग कर रही हैं। इसी सिलसिले में वह इन्वेस्टर्स से मीटिंग्स करने के लिए दुबई जाती हैं। हालांमि, वीडियो में सिर्फ मिठाई वाला हिस्सा दिखाती हैं इसलिए यह वायरल हो गई हैं।
गौरव ने उड़ाया तान्या का मजाक
गौरव ने ये बात तान्या के सामने ही आवेज दरबार और प्रनित मोरे को बताई। तान्या बोलीं, ‘फन तो यही है न।’ गौरव बोले, ‘पर तुमने जो पब्लिक का बकलावा बनाया है। आज जो तुमने उसका खुलासा किया है बिग बॉस में।’
