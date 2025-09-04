Tanya Mittal Childhood Trauma says my cousins did not want to hangout with us because we were poor तान्या मित्तल का बचपन कैसा था? कुछ इस तरह की जिंदगी जीती थीं ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट, Tv Hindi News - Hindustan
तान्या मित्तल का बचपन कैसा था? कुछ इस तरह की जिंदगी जीती थीं ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट

‘बिग बॉस 19’ फेम तान्या मित्तल ने घर में जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में तान्या ने अपने बचपन का ट्रॉमा शेयर किया। बताया कि रिश्तेदार अमीरी-गरीबी की वजह से उन्हें इग्नोर करते थे।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 01:39 PM
‘बिग बॉस 19’ में अपनी कहानियों से दर्शकों का दिल जीत रही तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर भी लगातार छाई हुई हैं। उन्होंने अपने घर और ऑफिस के बारे में तो कई बार बताया है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर कभी भी अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। आइए आपको बताते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा।

तान्या ने ऋषि का पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं एक अमीर फैमिली से हूं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तब हमें एहसास हुआ कि बाकी सभी कजिन्स के पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियां थीं। हमारे पास सिर्फ एक मारुति थी। हमारे रिश्तेदार हमें और मेरे भाई को ज्यादा पूछते भी नहीं थे। हमें जज किया जाता था कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमारे पास लग्जरी गाड़ियां नहीं थीं। यहां तक कि वे लोग विदेश घूमने जाते थे और हम कभी प्लेन में भी नहीं बैठे थे।”

उन्होंने आगे बताया, “एक हमारे कजिन थे जो हर किसी को उनके जन्मदिन पर आईफोन गिफ्ट करते थे। मेरा सपना यही था कि वो मुझे भी नोटिस करें, मेरा नंबर अपने पास रखें। यह मेरे बचपन का बहुत बड़ा ट्रॉमा था। मैं अपने छोटे भाई को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव थी। मुझे उसके लिए भी बुरा लगता था कि रिश्तेदार हमें फिल्म देखने तक के लिए नहीं बुलाते। जहां दर्जनों टिकटें ले रहे थे, दो और ले लेते तो क्या जाता।”

अपनी बात खत्म करते हुए तान्या बोलीं, “मेरे अंदर तभी यह ठान लिया था कि हम बड़े होकर इस तरह की इग्नोरेंस फेस नहीं करेंगे। आज खुशी है कि अब कोई हमें इग्नोर नहीं करता।”

