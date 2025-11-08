'…मर रहा था', क्यों टप्पू का किरदार निभाने वाले भव्या गांधी ने छोड़ा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा?

संक्षेप: तारक मेहका का उल्टा चश्मा ने नौ साल तक टप्पू की भूमिका निभाने वाले भव्या गांधी ने 2017 में शो को अलविदा कहा था।अब भव्या ने बताया है कि क्यों उन्होंने शो छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि उनका किरदार मरता जा रहा था।

साल 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा कहने वाले भव्या गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उस शो को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सेट पर वो जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी से क्या-क्या सीखते थे। साथ ही, भव्या ने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने का फैसला लिया था। भव्या गांधी ने शो में नौ साल तक टप्पू की भूमिका निभाई थी।

उम्र भी थी वजह हिंदी रश से खास बातचीत में भव्या गांधी ने बताया कि उनका शो छोड़ने का पहला विचार तो ये था कि जो किरदार है वो मर रहा है। वो किरदार जिस तरह से अबतक दिखाया जा रहा था, वो वैसे नहीं दिखाया जा रहा था। उन्होंने कहा, “उम्र की वजह से…जो हम लोग छोटे गोलूमोलू लगते थे, उनके दाढ़ी आने लगी अचानक से ग्रीन शेड आने लगा अचानक से…उसमें भोलापन तो नहीं दिखा सकते आप, अब तो आपको दिखाना पड़ेगा गलती। तो वो सब चीजों के लिए चीजें तैयार नहीं थी। मेरा अनुरोध भी यही था कि इन चीजों पर काम किया जाए। मैं चाहता था कि जो किरदार अभी तक बना है, उसे आगे बढ़ाया जाए, मारा नहीं जाए।”

क्यों लिया शो छोड़ने का फैसला भव्या ने कहा कि अगर हम जवान दिख रहे हैं तो हमारे जनरेशन के लोगों को भी बहुत दिक्कते हैं। हमारे उम्र के लोगों के इर्द-गिर्द भी बहुत कहानियां हैं, वो दिखाना चाहिए। मजा आता, लेकिन तभी उस जोन में क्रिएटर्स की नजर से वो चीजें मुमकिन नहीं थीं। भव्या ने कहा कि जब ये सब चीजें नहीं हो पा रही थीं तो उन्होंने मेकर्स के सामने कुछ और करने की अर्जी रखी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो दो शोज एक साथ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शो को छोड़ने का फैसला लिया।