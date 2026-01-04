TMKOC: गोकुलधमा में सजी 'यादों की बारात', जश्न में शामिल हुआ खास मेहमान

Hindustan Hindi News
तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड 4598 नए साल के जश्न और धर्मेंद्र की याद के नाम रहा। गोकुलधाम वासियों ने अपने अंदाज में धर्मेंद्र को याद किया। इस मौके पर गोकुलधाम में एक खास मेहमान भी पहुंचे। 

Jan 04, 2026 04:29 pm IST
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नए साल को बहुत ही खास अंदाज में मनाया गया। एपिसोड 4598 में गोकुलधाम में धर्मेंद्र पर फिल्माए गाने सुनाई पड़े। गोकुलधाम में इस मौके पर एक खास मेहमान भी पहुंचे। गोकुलधाम वाले धर्मेंद्र के अलग-अलग किरदार बनकर स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आए। भिड़े और माधवी धर्मेंद्र की फिल्म जुगनू के अशोक रॉय और सीमा (हेमा मालिनी) के किरदार में नजर आए। उन दोनों को स्टेज पर सबसे पहले बुलाया गया। इसके बाद एक एक करके बाकी गोकुलधाम वाले आए।

कौन आया खास मेहमान?

गोकुलधाम के इस जश्न के मौके पर एक्टर और कॉमेडियन संकेत भोसले शामिल हुए। उन्होंने गोकुलधाम में हुए प्रोग्राम को होस्ट किया। स्टेज पर खड़े होकर संकेत ने धर्मेंद्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की अदाकारी के सभी कायल हैं। उनका जन्म पंजाब के एक गांव में 1935 में हुआ था। आज की शाम धर्मेंद्र पाजी के नाम रहेगी।

धर्मेंद्र के किरदार बनकर आए गोकुलधाम वासी

इसके बाद स्टेज पर भिड़े और माधवी को बुलाया जाता। भिड़े के बाद स्टेज पर रोशन की जोड़ी आती है। उन दोनों ने धर्मेंद्र की फिल्म कहानी किस्मत की के किरदारों को अपनाया था। डॉक्टर हाथी और उनकी पत्नी धर्मेंद्र की फिल्म नौकर बीवी का किरदार बनकर स्टेज पर आते हैं। नट्टु काका और अब्दुल राम-बलराम फिल्म के किरदार बनकर आए। बाघा और बावरी धर्मेंद्र की फिल्म आसपास के किरदार में नजर आए।अंजलि और तारक मेहता प्यार ही प्यार के किरादर बनकर आए। चंपक चाचा धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त के मानव बनकर आए। जेठालाल प्रतिज्ञा के देवेंद्र सिंह बनकर आए।

मजेदार होगा नए साल का जश्न

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि धर्मेंद्र बनकर आए गोकुलधाम वाले स्टेज पर डांस करेंगे। उनके गानों पर धूम मचाएंगे। इस नए साल के जश्न में कौन सी मुसीबत गोकुलधाम में दस्तक देगी, ये देखना दिलचस्प होगा।

