पोपटलाल को मिलेगी दूल्हन? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आएगा बड़ा ट्विस्ट

संक्षेप: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। अब शो में जयपुर का ट्रैक दिखाया जाएगा। ये ट्रैक पोपोटलाल की शादी से जुड़ा हो सकता है। क्या अब पोपटलाल को मिलेगी शादी के लिए दुल्हन।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से फैंस का मनोरंजन कर रहा है। शो के फैंस के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि आखिर पोपटलाल की शादी कब होगी? पोपोटलाल की शादी से जुड़ा एक महा ट्विस्ट शो में आनेवाला है। मकर संक्रान्ति के शूट के लिए तारक मेहता की टीम जयपुर जाएगी। यहां पर पोपटलाल की शादी की हलचल देखने को मिल सकती है।

क्या हो जाएगी पोपटलाल की शादी? iwmbuzz.com के मुताबिक, रूपा-रत्न का परिवार, पोपटलाल और टप्पू सेना संक्रान्ति के लिए जयपुर जाएगी। दूल्हन की तलाश पोपटलाल को जयपुर तक ले गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हो जाएगी पोपटलाल की शादी?

जयपुर पहुंचेगा पोपटलाल रूपा के पास किसी का फोन कॉल आता है। फोन पर पोपटलाल के लिए एक रिश्ते का प्रस्ताव आता है। इसी खुशी में पोपटलाल जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे।

शादी से पहले पोपटलाल के सामने क्या है चैलेंज जयपुर वाले सीक्वेंस में पतंगबाजी भी देखने को मिलेगी। शादी के लिए पोपटलाल के सामने ये चैलेंज होगा कि उसे अपनी होने वाली दूल्हन की पतंग काटनी होगी। क्या पोपटलाल ये चैलेंज पूरा कर पाएगा?