तारक मेहता के अय्यर भजन-कीर्तन में हुए लीन, मंजीरा बजाते हुए वीडियो वायरल
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर का किरदार निभाने वाले तनुज महाशब्दे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अय्यर में भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का सबसे लंबे चलने वाले शोज में से एक है। अब इस शो के एक किरदार अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अय्यर का किरदार निभाने वाले तनुज महाशब्दे भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अय्यर मंजीरा बजाते नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तारक मेहता के अय्यर का वीडियो
भगवत गीता नाम के एक एक्स यूजर ने तनुज महाशब्दे का ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तनुज कुछ लोगों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वो लोग भजन गा रहे हैं। वहीं, तनुज महाशब्दे भजन में हिस्सा लेने के साथ-साथ मंजीरा बजाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में तनुत ब्लू फ्लोर्ल शर्ट और जींस पहने नजर आ रहे हैं।
अय्यर का वीडियो देख लोग कर रहे तारीफ
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तनुत की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- बहुत दिन हो गए, कोई भजन में बैठकर मंजीरा या हारमोनियम नहीं बजाया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये बहुत कूल हैं। एक इंटरव्यू देखा था, अय्यर साहब बहुत ही हंबल हैं। एक ने कहा- कभी किसी को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए।
वहीं, कुछ लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ने लिखा- अय्यर जी आप यहां तो बबिता जी कहां हैं। जेठाजी वहां पहुंच गए होंगे। एक ने लिखा- बबिता जी इनको सुन नहीं पा रही हैं, इसलिए ये मंजीरा बजा रहे हैं।
शो में साइंटिस्ट बने हैं तनुज महाशब्दे
तनुज तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का शुरू से हिस्सा हैं। वो शो में अय्यर का किरदार निभाते हैं। तारक मेहता शो की बात करें तो ये शो सब टीवी पर साल 2008 में शुरू हुआ था। शो में तनुज एक साइंटिस्ट का किरदार निभाते हैं। शो के किरदार जेठालाल से अय्यर का छत्तीस का आंकड़ा रहता है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम कई बार विवादों में आ चुका है, लेकिन विवादों ते बावजूद भी शो की लोकप्रियता लोगों के बीच लगातार बनी रही है।
मध्य प्रदेश के देवास से आते हैं तारक मेहता के अय्यर
तनुज शो में एक साउथ इंडियन का किरदार निभाते हैं, लेकिन असल में वो मध्य प्रदेश के देवास से आते हैं। तारक मेहता के अलावा तनुज सीआईडी, आहट और ये दुनिया है रंगीन जैसे शोज में काम कर चुके हैं। तनुज के इंस्टाग्राम पर 572 के फॉलोअर्स हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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