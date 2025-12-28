TMKOC Spoiler: पेड़ से गिरे खजूर में अटके, चाचा जी के लिए मुसीबत बना पोपटलाल का छाता

संक्षेप: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक के बाद एक चाचा जी मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। पेड़ से नीचे उतरने की उनकी कोशिश पूरी ही होने वाली थी कि अब सांप को देख वो परेशान हैं।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अबतक आपने देखा कि चाचा जी अभी तक पेड़ पर ही अटके हुए हैं। उन्हें पेड़ से उतारने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन किसी का कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से टप्पू और उसके दोस्तों का लंबी सीढ़ी का आइडिया काम में आया था, लेकिन इस आइडिया के बीच सांप आ गया। सांप को देखते ही सब बहुत परेशान हो जाते हैं। चाचा जी सबसे ज्यादा दहशत में होते हैं।

खत्म नहीं हो रही चाचा जी की मुसीबत गोकुलधाम वाले जैसे-तैसे चाचा दी के पास सीढ़ी पहुंचाते हैं, लेकिन इतने में भिड़े को पेड़ पर सांप दिख जाता है। वो सबको बताता है कि पेड़ पर सांप हैं। सब बहुत डर जाते हैं।सबसे ज्यादा दहशत चाचा जी के चेहरे पर होती है। वो बस पेड़ पर अपनी सांसे रोकर टिके हुए थे।

सांप से बचने के अतरंगी आइडियाज इधर नीचे, गोकुलधाम वाले चाचा जी को सांप से बचने का अतरंगी आइडिया देते हैं। भिड़े एक नकली नेवला लेकर आता है ताकि सांप वो देखकर भाग जाए। अब भिड़े का ये आइडिया पास होगा या फेल ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।

अगले एपिसोड का स्पाइलर अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि चाचा जी को सांप से बचाने के लिए भिड़े पोपटलाल का छाता मांगेगा। वो कहेगा कि पोपटलाल का छाता वो ऊपर फेंका। ये बात सुनते ही पोपटलाल भड़क जाता है। वो कहता है कि वो अपना छाता फेंकने नहीं देगा। इसके बाद भिड़े उसे समझाता की ये छाता वो चाचा दी को देगा ताकि चाचा जी वो छाता खोलकर बैठ जाएं और सांप उन्हें न काट पाए।