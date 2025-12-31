चाचा जी के गले पड़ा सांप, टप्पू के दिमाग में आया जोरदार आइडिया

संक्षेप: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी भी चाचा जी पेड़ से नीचे नहीं उतर पाए हैं। अब उन्हें पेड़ से उतारने के लिए टप्पू के दिमाग में जोरदार आइडिया आया है। टप्पू के इस आइडिया से नीचे आएंगे चाचा जी?

सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बीते एपिसोड में आपने देखा कि चाचा जी को पेड़ से उतारने का काम मुश्किल होता जा रहा है। चाचा जी के सामने सांप बैठा है और फिर भी गोकुलधाम वाले उन्हें नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। चाचा जी के सामने सांप आया है तो अब्दुल ने एक सपेरे को बुलाया ताकि सांप वहां से जाए।

गोकुलधाम वालों के सामने सपेरे ने रखी शर्त अब्दुल ने जिस सपेरे को बुलाया होता है को कहता है कि उसकी शर्त है कि बीन की आवाज सुनकर कोई नागिन डांस नहीं करेगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। फिर सपेरा बीन बजाना शुरू करेगा। सपेरे की बीन से सांप चाचा जी की तरफ बढ़ने लगता है।

क्यों मची खलबली? सांप को चाचा जी की तरफ बढ़ता देख गोकुलधाम वालों के बीच खलबली मच जाती है। सपेरा अपनी बीन बजाता रहता है और धीरे-धीरे सांप चाचा जी की तरफ बढ़ता है। चाचा जी सांप को देखकर सन्न रह जाते हैं। धीरे-धीरे सांप उनकी ऊपर आने लगता है। वो चाचा जी की गर्दन में बैठ जाता है। इससे गोकुलधाम वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं।

चाचा जी को मिला महादेव का आशीर्वाद सपेरा फिर कहता है कि नाग देवता किस्मत वालों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद गोकुलधाम वासी नाग देवता के हाथ जोड़ते हैं और भगवान शंकर के लिए मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद सांप वहां से चला जाता है। गोकुलधाम वाले चैन की सांस लेते हैं।