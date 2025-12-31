Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTaarak Mehta Ka Ooltah Chasmah EP4594 babu ji snakee charmer and chaos in gokuldham sab tv
चाचा जी के गले पड़ा सांप, टप्पू के दिमाग में आया जोरदार आइडिया

चाचा जी के गले पड़ा सांप, टप्पू के दिमाग में आया जोरदार आइडिया

संक्षेप:

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी भी चाचा जी पेड़ से नीचे नहीं उतर पाए हैं। अब उन्हें पेड़ से उतारने के लिए टप्पू के दिमाग में जोरदार आइडिया आया है। टप्पू के इस आइडिया से नीचे आएंगे चाचा जी? 

Dec 31, 2025 04:54 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बीते एपिसोड में आपने देखा कि चाचा जी को पेड़ से उतारने का काम मुश्किल होता जा रहा है। चाचा जी के सामने सांप बैठा है और फिर भी गोकुलधाम वाले उन्हें नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। चाचा जी के सामने सांप आया है तो अब्दुल ने एक सपेरे को बुलाया ताकि सांप वहां से जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोकुलधाम वालों के सामने सपेरे ने रखी शर्त

अब्दुल ने जिस सपेरे को बुलाया होता है को कहता है कि उसकी शर्त है कि बीन की आवाज सुनकर कोई नागिन डांस नहीं करेगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। फिर सपेरा बीन बजाना शुरू करेगा। सपेरे की बीन से सांप चाचा जी की तरफ बढ़ने लगता है।

ये भी पढ़ें:TMKOC: पेड़ पर लटके चंपक लाल, परेशान हुए भिड़े और पोपटलाल

क्यों मची खलबली?

सांप को चाचा जी की तरफ बढ़ता देख गोकुलधाम वालों के बीच खलबली मच जाती है। सपेरा अपनी बीन बजाता रहता है और धीरे-धीरे सांप चाचा जी की तरफ बढ़ता है। चाचा जी सांप को देखकर सन्न रह जाते हैं। धीरे-धीरे सांप उनकी ऊपर आने लगता है। वो चाचा जी की गर्दन में बैठ जाता है। इससे गोकुलधाम वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं।

चाचा जी को मिला महादेव का आशीर्वाद

सपेरा फिर कहता है कि नाग देवता किस्मत वालों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद गोकुलधाम वासी नाग देवता के हाथ जोड़ते हैं और भगवान शंकर के लिए मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद सांप वहां से चला जाता है। गोकुलधाम वाले चैन की सांस लेते हैं।

क्या काम आएगा टप्पू का आइडिया?

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चाचा जी को पेड़ से उतारने के लिए टप्पू के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आता है। वो मटकी फोड़ने वाले ग्रुप को बुलाता है। वो कहता है कि जैसे मटकी फोड़ने वाले एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मटकी तक पहुंचते हैं वैसे ही वो चाचा जी तक पहुंच सकते हैं और उन्हें उतार सकते हैं। क्या टप्पू का ये आइडिया चाचा जी को नीचे उतार पाएगा?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।