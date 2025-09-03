taarak mehta ka ooltah chasmah dayaben aka disha vakani seek blessings of Lalbaugcha Raja watch video तारक मेहता…की दयाबेन एक्ट्रेस दिशा वकानी पहुंची लालबाग राजा के दरबार, मास्क से छुपाया चेहरा, Tv Hindi News - Hindustan
तारक मेहता…की दयाबेन एक्ट्रेस दिशा वकानी पहुंची लालबाग राजा के दरबार, मास्क से छुपाया चेहरा

दयाबने का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस दिशा वकानी को लालबाग के बप्पा के दरबार में देखा गया है। बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची दिशा का वीडियो वायरल हो रहा है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:25 PM
देशभर में गणपति का त्योहार मनाया जा रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलेब्रिटीज अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर बप्पा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस बीच टीवी एक्ट्रेस दिशा वकानी भी बप्पा से आशीर्वाद लेने लालबाग के राजा के दरबार पहुंची। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर मशहूर हुई दिशा का वीडियो सामने आया है। दिशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। ऐसे में उनका ये वीडियो फैंस पसंद कर रहे हैं।

बप्पा के दरबार पहुंची दिशा वकानी

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिशा खूबसूरत गुलाबी और हरे रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। सामने कैमरा देखते ही उन्होंने मास्क से चेहरे को ढक लिया और आगे बढ़ गई। दिशा सोशल मीडिया और लाइमलाइट की दुनिया से खुदको दूर रखना पसंद करती हैं। उन्हें किसी इवेंट या पार्टी में कम ही देखा गया है। ऐसे में अपनी फेवेरेट दयाबेन को लालबाग के दरबार में देखकर इनके फैंस खुश हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स ने दिशा से वापस से दयाबेन का यादगार किरदार निभाने की बात कह दी।

असित मोदी के साथ मनाया रक्षाबंधन

हाल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिशा वकानी के घर पहुंचकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था। असित ने अपने पोस्ट में बताया था कि दिशा सबकी दयाबेन ही नहीं है बल्कि वो उनकी बहन भी है। दिशा सालों से उन्हें राखी बांधती आई हैं।

वापसी का इंतजार

बता दें, दिशा वकानी ने कई सालों तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर अपनी अलग जगह बनाई थी। लेकिन साल 2018 में अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान एक्ट्रेस ने टीवी से ब्रेक लिया और अब तक वापसी नहीं। कई बार ऐसी खबरें आई कि दिशा, दया बनकर लौट रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

