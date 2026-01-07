क्या तारक मेहता में कभी होगी पोपटलाल की शादी? अब्दुल ने दे दिया कंफर्म जवाब

संक्षेप: तारक मेहता का उल्टा चश्मा का किरदार पोपटलाल शादी को लेकर अक्सर ही उतावला नजर आता है। फैंस भी सोचते हैं कि क्या कभी इस किरदार की शादी शो में दिखाई जाएगी? फैंस के इस सवाल का जवाब अब अब्दुल यानी शरद संकला ने दे दिया है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टीवी का सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटकॉम है जो लंबे वक्त से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। इस सीरियल के हर एक किरदार की फैंस के दिल में खास जगह है। शो में पोपटलाल का किरदार फैंस को अपनी हरकतों से कभी परेशान तो कभी हंसाता नजर आता है। पोपटलाल शो का ऐसा किरदार है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। कई बार एपिसोड्स में उसकी शादी की चर्चा भी होते दिखाई गई है। फैंस अक्सर सोचते हैं कि क्या कभी शो में पोपटलाल की शादी दिखाई जाएगी? अब इस सवाल का जवाब शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने दिया है।

क्या पोपटलाल की होगी शादी? The Awaara Musaafir Show पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान शरद संकला ने कंफर्म किया कि शो में पोपटलाल की शादी जरूर होगी। उन्होंने कहा कि सवाल बस ये है कि वो कब होगी?

अब्दुल ने बताया अबतक क्यों नहीं हुई पोपटलाल की शादी? अब्दुल यानी शरद संकला से पूछा गया कि क्या पोपटलाल की शादी सच में होगी? इसपर अब्दुल ने कहा, होगी, क्यों नहीं होगी। देखो, वो किरदार को इसलिए वो लोग रखे हैं ऐसा…उसका किरदार ऐसा है कि अगर उसकी शादी अभी बना दिया जाए तो फिर अपने किरदार में बंध जाएगा वो। इसलिए ही राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उसकी शादी नहीं बनाई है। कितना खेल सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आपने सोडा शॉप भी कई सारे सीन्स देखे होंगे कि कोई बंदा जिसकी खींचमतानी कर सकें। तो सबसे ज्यादा खींचमतानी पोपटलाल की ही होती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये किरदार है और जब असित भाई करेंगे शादी तो होगी शादी। शादी कंफर्म होगी पर निर्भर करता है कब होगी।