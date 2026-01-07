Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTaarak Mehta Ka Ooltah Chasmah Big Update Abdul on Popatlal Getting Married ever in the popular sitcom
क्या तारक मेहता में कभी होगी पोपटलाल की शादी? अब्दुल ने दे दिया कंफर्म जवाब

क्या तारक मेहता में कभी होगी पोपटलाल की शादी? अब्दुल ने दे दिया कंफर्म जवाब

संक्षेप:

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का किरदार पोपटलाल शादी को लेकर अक्सर ही उतावला नजर आता है। फैंस भी सोचते हैं कि क्या कभी इस किरदार की शादी शो में दिखाई जाएगी? फैंस के इस सवाल का जवाब अब अब्दुल यानी शरद संकला ने दे दिया है। 

Jan 07, 2026 04:18 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टीवी का सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटकॉम है जो लंबे वक्त से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। इस सीरियल के हर एक किरदार की फैंस के दिल में खास जगह है। शो में पोपटलाल का किरदार फैंस को अपनी हरकतों से कभी परेशान तो कभी हंसाता नजर आता है। पोपटलाल शो का ऐसा किरदार है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। कई बार एपिसोड्स में उसकी शादी की चर्चा भी होते दिखाई गई है। फैंस अक्सर सोचते हैं कि क्या कभी शो में पोपटलाल की शादी दिखाई जाएगी? अब इस सवाल का जवाब शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या पोपटलाल की होगी शादी?

The Awaara Musaafir Show पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान शरद संकला ने कंफर्म किया कि शो में पोपटलाल की शादी जरूर होगी। उन्होंने कहा कि सवाल बस ये है कि वो कब होगी?

अब्दुल ने बताया अबतक क्यों नहीं हुई पोपटलाल की शादी?

अब्दुल यानी शरद संकला से पूछा गया कि क्या पोपटलाल की शादी सच में होगी? इसपर अब्दुल ने कहा, होगी, क्यों नहीं होगी। देखो, वो किरदार को इसलिए वो लोग रखे हैं ऐसा…उसका किरदार ऐसा है कि अगर उसकी शादी अभी बना दिया जाए तो फिर अपने किरदार में बंध जाएगा वो। इसलिए ही राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उसकी शादी नहीं बनाई है। कितना खेल सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आपने सोडा शॉप भी कई सारे सीन्स देखे होंगे कि कोई बंदा जिसकी खींचमतानी कर सकें। तो सबसे ज्यादा खींचमतानी पोपटलाल की ही होती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये किरदार है और जब असित भाई करेंगे शादी तो होगी शादी। शादी कंफर्म होगी पर निर्भर करता है कब होगी।

ये भी पढ़ें:TMKOC के अब्दुल के पास 7 साल तक नहीं था काम, बोले- मैं अब भी स्ट्रगल कर रहा हूं

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल का किरदार

पोपटलाल के किरदार की बात करें तो इस किरदार को टीवी एक्टर श्याम पाठक निभाते हैं। श्याम पाठक सुख बाय चांस, जस्सी जैसी कोई नहीं और जसुबेन जयंतीलाल जोशी की ज्वाइंट फैमिली जैसे शोज में नजर आ चुके हैं। पोपटलाल शो में अक्सर अपनी शादी को लेकर चिंता करते नजर आते हैं। कोई भी मसला चल रहा हो, उस बीच पोपटलाल अपनी शादी की बात जरूर ले आते हैं। फैंस को पोपटलाल की ये हरकत खूब पसंद आती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।