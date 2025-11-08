Hindustan Hindi News
तारक मेहता के टप्पू की बबीता जी से हुई थी सगाई? बोले- मेरी मां भड़क गई थीं

संक्षेप: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाने वाले भव्या गांधी ने उस खबर के बारे में बात की जब कहा जा रहा था कि उन्होंने तारक मेहता की बबीता जी से सगाई की है। उन्होंने बताया उस खबर में कितनी सच्चाई थी। 

Sat, 8 Nov 2025 01:19 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
तारक मेहता का उल्टा चश्मा साल 2008 से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो के किरदार भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जो एक्टर्स शो को छोड़ भी चुके हैं उन्हें भी लोग आज भी तारक मेहता के किरदारों के नाम से ही जानते हैं। शो के एक ऐसे ही एक्टर थे भव्या गांधी। उन्हें शो छोड़े काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब भी शो और उनसे जुड़ी खबरें आती रहती हैं।

9 साल तक रहे तारक मेहता का हिस्सा

भव्या गांधी शो में टप्पू का किरदार निभाते थे। भव्या गांधी शो का 9 साल तक हिस्सा थे। कुछ साल पहले शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता की सगाई की अफवाह उड़ी थी। उस वक्त भव्या गांधी की तस्वीर मुनमुन के साथ दिखाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर वो खबर तेजी से वायरल हुई थी। अब भव्या ने उस खबर को लेकर बात की है।

मुनमुन संग सगाई की खबर पर क्या बोले भव्या

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में भव्या से इस बारे में सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था कि खबर आई थी कि वडोदरा में सगाई हो रही है। ऐसे में एक शख्स ने उनकी मां को फोन किया था कि आपके बेटे की सगाई हो रही है। भव्या की मां ये सुनकर भड़क गई थीं।

भड़क गई थीं भव्या गांधी की मां

भव्या ने बताया, "मां ने उस शख्स से कहा कि ये क्या बोल रहे हो। आपके पास दिमाग है या नहीं। मां फोन पर ही उस शख्स पर भड़क गई थीं। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। इसमें कोई बात ही नहीं थी। पता नहीं ये खबर कहां से आ गई थी।"

भव्या ने कहा कि वो मुनमुन को अपनी दीदी की तरह देखते हैं और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। भव्या गांधा साल 2008 से तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा थे।उन्होंने साल 2017 में शो छोड़ दिया था।

