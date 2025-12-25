तारक मेहता का उल्टा चश्मा: पेड़ पर लटके चंपक लाल, परेशान हुए भिड़े और पोपटलाल

संक्षेप: चाची जी को तालश रहे गोकुलधाम वासियों की तलाश खत्म हो गई है। पोपटलाल सबसे पहले देखते हैं कि चंपक चाचा पेड़ पर लटके हैं। इसके बाद वो भिड़े और टप्पू सेना को आवाज देते हैं।

सब टीवी के लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर रोज दर्शकों को कुछ नई गड़बड़ देखने को मिलती है। ये गड़बड़ गोकुलधाम वालों को परेशान करती है और दर्शकों को हंसाती है। अब गोकुलधाम में चाचा जी गायब हो गए हैं ऐर हर कोई उनको लेकर परेशान है। चंपक चाचा कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ पर अटक गए हैं। पोपटलाल, भिड़े और टप्पू सेना को दादाजी का पता चल गया है।

पेड़ पर लटके चाचा जी एपिसोड 4589 में देखने को मिला कि पोपटलाल उसी पेड़ के नीचे खड़ा होता है जिसपर दादा जी फंसे हैं। वो पोपटलाल को ऊपर से पेड़ की डाल फेंक कर मारते हैं। इसके बाद पोपटलाल उन्हें देखता है, भिड़े और टप्पू सेना को बुलाता है।

भूखे-प्यासे परेशान हो रहे चंपक लाल चंपक चाचा को पाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब टप्पू सेना चाचा जी को पेड़ से उतारना चाहते हैं, लेकिन चाचा जी को पेड़ से उतरने का तरीका समझ नहीं आता है। टप्पू पेड़ पर चढ़कर उन्हें उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। चाचा जी पेड़ पर भूखे-प्यासे बैठे हैं।

चंपक चाचा जी के लिए पानी का इंतजाम किया जाता है। पहले उन्हें दो बोतलें ऊपर की तरफ उछाल कर पानी की बोतल दी जाती है, लेकिन उससे उनके हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद टप्पू सेना अपना दीमाग दौड़ाती है और उन तक पानी पहुंचाता है।

माधवी और भिड़े की बात इतने में माधवी का फोन भिड़े के पास आता है। वो माधवी को बता रहा होता है कि चाचा जी पेड़ पर फंसे हुए हैं। भिड़े माधवी से बात कर रहा होता है कि तभी चाचा जी गुस्सा करने लगते हैं।