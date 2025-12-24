तारक मेहता का उल्टा चश्मा: गोकुलधाम में मची अफरा-तफरी, चप्पल-छड़ी छोड़ कहां गायब हुए 'चंपक चाचा'?

संक्षेप: TMKOC Spoiler Alert: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम में चंपक चाचा के खो जाने से अफरा-तफरी मच गई है। भिड़े, पोपटलाल और पूरी टप्पू सेना उन्हें खोजने में लगी है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे वक्त से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। शो में नई-नई मुसीबतों दर्शकों को हंसाती हैं। अब गोकुलधाम में चंपक चाचा को लेकर अफरा-तफरी मची है। वॉक पर गए चंपक चाचा गायब हो गए हैं। टप्पू सेना, भिड़े और पोपटलाल उन्हें ढूंढने में लगे हैं। हालांकि, चंपक चाचा को कोई पता नहीं चल रहा है। चंपक चाचा जहां भी गायब हैं, वो जब पता चलेगा तो आपके चेहरे पर हंसी जरूर आएगी।

चाचा जी को ढूंढने निकली टप्पू सेना टप्पी सेना, पोपटलाल और भिड़े हर उस जगह पर चाचा जी को ढूंढ रहे हैं। वो लोगों से उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वो लोगों को चंपका चाचा का हुलिया बताते हैं। हुलिया सुनकर एक शख्स उन्हें एक बूढ़े आदमी का पता देता है।

क्या शराब पीकर पड़ा शख्स ही है चंपक चाचा? भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना उस जगह पर जाते हैं जहां वो शख्स लेटा होता है। भिड़े और पोपटलाल उसे जगाने जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें शराब की बदबू आती है। वो सूघंते ही टप्पू सेना को वहां से दूर कर देते हैं। इसके बाद उस बूढ़े शख्स को उठाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि वो शख्स चाचा जी नहीं हैं, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।

बच्चों से मिला चंपक चाचा का पता इसी दौरान भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना को दो बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे चाचा जी की तस्वीर दिखात हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है चाचा जी को। इसके बाद वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो जो पतंग उड़ा रहे हैं वो चंपक चाचा ने ही उन्हें दी है। वो बच्चे उन लोगों को वहां लेकर जाते हैं जहां चाचा जी ने वो पतंग दी होती है।