Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Upcoming Spoiler Alert Champak Chacha Missing Bhide Popatlal and Tappu Sena Searching
तारक मेहता का उल्टा चश्मा: गोकुलधाम में मची अफरा-तफरी, चप्पल-छड़ी छोड़ कहां गायब हुए 'चंपक चाचा'?

तारक मेहता का उल्टा चश्मा: गोकुलधाम में मची अफरा-तफरी, चप्पल-छड़ी छोड़ कहां गायब हुए 'चंपक चाचा'?

संक्षेप:

TMKOC Spoiler Alert: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम में चंपक चाचा के खो जाने से अफरा-तफरी मच गई है। भिड़े, पोपटलाल और पूरी टप्पू सेना उन्हें खोजने में लगी है। 

Dec 24, 2025 12:36 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे वक्त से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। शो में नई-नई मुसीबतों दर्शकों को हंसाती हैं। अब गोकुलधाम में चंपक चाचा को लेकर अफरा-तफरी मची है। वॉक पर गए चंपक चाचा गायब हो गए हैं। टप्पू सेना, भिड़े और पोपटलाल उन्हें ढूंढने में लगे हैं। हालांकि, चंपक चाचा को कोई पता नहीं चल रहा है। चंपक चाचा जहां भी गायब हैं, वो जब पता चलेगा तो आपके चेहरे पर हंसी जरूर आएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चाचा जी को ढूंढने निकली टप्पू सेना

टप्पी सेना, पोपटलाल और भिड़े हर उस जगह पर चाचा जी को ढूंढ रहे हैं। वो लोगों से उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वो लोगों को चंपका चाचा का हुलिया बताते हैं। हुलिया सुनकर एक शख्स उन्हें एक बूढ़े आदमी का पता देता है।

क्या शराब पीकर पड़ा शख्स ही है चंपक चाचा?

भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना उस जगह पर जाते हैं जहां वो शख्स लेटा होता है। भिड़े और पोपटलाल उसे जगाने जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें शराब की बदबू आती है। वो सूघंते ही टप्पू सेना को वहां से दूर कर देते हैं। इसके बाद उस बूढ़े शख्स को उठाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि वो शख्स चाचा जी नहीं हैं, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।

बच्चों से मिला चंपक चाचा का पता

इसी दौरान भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना को दो बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे चाचा जी की तस्वीर दिखात हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है चाचा जी को। इसके बाद वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो जो पतंग उड़ा रहे हैं वो चंपक चाचा ने ही उन्हें दी है। वो बच्चे उन लोगों को वहां लेकर जाते हैं जहां चाचा जी ने वो पतंग दी होती है।

ये भी पढ़ें:'धुरंधर' में नजर आए टीवी के ये सितारे, लिस्ट में TMKOC के इस एक्टर का भी नाम

पेड़ पर अटके चंपक चाचा

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टप्पू को एक पार्क में चाचा जी की छड़ी मिलती है। इसके बाद गोली को चाचा जी की चप्पल मिलती है। वो लोग चाचा जी का सामान ऐसे पड़ा देखकर परेशान हो जाते हैं। वहीं, चाचा जी पेड़ पर फंसे होते हैं। वो पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाचा जी को पेड़ से उतारने में दर्शकों को कितना हंसने का मौका मिलेगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।