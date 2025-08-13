TMKOC की गोकुलधाम सोसायटी में 17 साल बाद आया ये बदलाव, कहानी में आएगा ट्विस्ट
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में 17 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव की वजह से शो में नयापन आएगा और लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा।
लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ अब अपनी 17वीं सालगिरह पर कहानी में नया मोड़ लाने जा रहा है। 17 साल में पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में एक नया परिवार शामिल होने वाला है। जी हां, शो में राजस्थानी परिवार की एंट्री होने वाली है। आइए आपको इस परिवार के बारे में बताते हैं।
ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चार सदस्यों का राजस्थानी परिवार होगा। इस परिवार में पति, पत्नी और दो बच्चें होंगे जो सजा-संवर कर ऊंटों पर सवार होकर गोकुलधाम के गेट पर पहुंचेंगे। ऊंटों पर रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक पोशाकों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नई एंट्री से कहानी में नयापन भी आएगा और राजस्थानी कल्चर को भी दिखाया जाएगा।
प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी ने शो कीं 17वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन पर इस नई एंट्री की ओर इशारा किया था। वहीं अब इस नई एंट्री ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह नया परिवार किस तरह से जेठालाल, भिड़े, पोपटलाल जैसे चर्चित किरदारों से जुड़कर गोकुलधाम में को संभालता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।