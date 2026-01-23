'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में फिर से होगी इस कलाकार की एंट्री? शो में वापसी को लेकर खुद कही ये बात

Hindustan Hindi News
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के शो पिछले कुछ समय से कई विवादों के चलते काफी सुर्खियों में रहा। कई कलाकार इस शो को छोड़कर चले गए हैं, तो कई ने मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में अब इस कॉमेडी शो को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है।

Jan 23, 2026 06:49 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। ये शो पिछले 16 साल से टीवी पर जगह बनाए हुए है। इस शो में दर्शकों ने कई कलाकारों को छोटे से बड़ा होते देखा। यही नहीं ये शो पिछले कुछ समय से कई विवादों के चलते काफी सुर्खियों में रहा। कई कलाकार इस शो को छोड़कर चले गए हैं, तो कई ने मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में अब इस कॉमेडी शो को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है। शो में एक पुराने कलाकार की वापसी हो रही है। इसका नाम सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे।

क्या शो में होगी इस कलाकार की वापसी?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के शो के हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं। हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि शो में सोनू भिड़े का रोल निभा चुकीं झील मेहता हैं। झील ने सालों तक इस शो का हिस्सा रहीं, लेकिन सोनू इस शो को छोड़कर चली गई थीं। ऐसे में अब एक बार फिर से झील के शो में वापसी की खबर चर्चा में हैं। झील ने हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था, जिसमें उनके एक फैन ने सवाल पूछा की क्या सोनू का दोबारा किरदार निभाएंगी। क्या आप शो में वापसी करेगी? इसका जवाब देते हुए झील मेहता इमोशनल हो गईं और उन्होंने कहा कि मैं कभी वापसी नहीं करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उस वक्त को काफी संजो कर रखा है। इसके साथ ही झील मेहता ने एक हार्ट की इमोजी भा शेयर किया है।

झील मेहता ने कब की शादी

झील मेहता ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान ये भी बताया कि अब उनकी लाइफ काफी हद तक बदल चुकी है। एक्ट्रेस के बारे में बताएं तो उन्होंने स्टूडेंट हाउसिंग बिजनेस किया है। यही नहीं झील मेहता ने साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। झील अक्सर अपने पति संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

