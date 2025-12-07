'तारक मेहता' को एक और बड़ा झटका, इस एक्ट्रेस ने छोड़ा शो, लगाए मेकर्स पर गंभीर आरोप
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सिटकॉम पिछले 17 सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। ये शो अपनी कहानी के साथ-साथ अपने किरदारों को लेकर भी सुर्खियों में बना रहता है। वहीं, बीते कुछ दिनों से इस शो को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। कई कलाकारों ने एक के बाद एक इस शो को छोड़ दिया है। कई कलाकारों ने असित मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसी बीच अब एक और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। एक और कलाकार ने ने सिर्फ इस शो को छोड़ा बल्कि मेकर्स पर आरोप लगाए हैं ।आइए जानते हैं कौन है वो?
इस कलाकार ने कहा अलविदा
दरअसल, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के हम जिए कलाकार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे हैं। शो में उन्हें हमेशा ही गोकुलधाम सोसाइटी में सब्जी बेचते देखा गया और महिला मंडल संग गपशप करते। लेकिन अब प्राजक्ता ने इस शो को अलविदा कह दिया हैं और इसकी जानकारी खुद एक पोस्ट शेयर करके दी है। साथ ही अपमान करने का आरोप लगाया है।
प्राजक्ता ने ने लगाए मेकर्स पर आरोप
प्राजक्ता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शो छोड़ने की वजह बताई है। प्राजक्ता ने अपने किरदार की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो अब वो 'तारक मेहता' का हिस्सा नहीं हैं। प्राजक्ता ने लिखा, 'आपको उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, जो आपकी भावनाएं की कद्र नहीं करते और आपके आत्मसम्मान की बलि चढ़ाते हैं। इस सुनीता के किरदार के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा को धन्यवाद। मैं अपनी महिला मंडल टीम को बहुत मिस करूंगी।' प्राजक्ता का शो छोड़ना शो के लिए एक और बड़ा झटका है।
