तारक मेहता...के एक एपिसोड के लिए इतनी मोटी रकम वसूलती हैं बबीता जी! जेठालाल को देती हैं टक्कर

असित मोदी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके कलाकार भी दर्शकों को बीच काफी पसंद किए जाते हैं। फिर चाहे वो जेठालाल हो, आत्माराम भिड़े या फिर बबीताजी। लेकिन क्या आप तारक मेहता के एक एपिसोड के लिए बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता कितना चार्ज करती हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:58 AM
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कॉमेडी शो बीते करीब 18 सालों से दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये एक ऐसा शो जो न सिर्फ हर उम्र के लोगों का फेवरेट है, बल्कि इसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर एंजॉय करता है। असित मोदी के इस शो की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके कलाकार भी दर्शकों को बीच काफी पसंद किए जाते हैं। फिर चाहे वो जेठालाल हो, आत्माराम भिड़े या फिर बबीताजी। सभी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन क्या आप तारक मेहता के एक एपिसोड के लिए बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता कितना चार्ज करती हैं। अगर नहीं तो चलिए बताते हैं हम आपको।

क्या आप जानते हैं बबीता जी की फीस?

बबीता जी के किरदार से मशहूर हुईं मुनमुन दत्ता घर-घर में अपनी खास जगह बना चुकी हैं। मुनमुन दत्ता की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अक्सर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को लेकर मनुमुन की फीस की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में इस बार फिर से वो अपनी फीस को लेकर चर्चा में आई हैं। ईटाइम्स में 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनमुन दत्ता 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रति एपिसोड 50,000 से 75,000 रुपये चार्ज करती हैं। हालांकि, फीस को लेकर एक्ट्रेस की तरफ से कभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

एक एपिसोड के इतना लेते हैं जेठालाल

वहीं,अगर बात करें जेठालाल के फीस की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलीप जोशी क एपिसोड के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक कमाते हैं। वह इस शो के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। शो में जेठालाल और मुनमुन दत्ता के बीच की खट्टी-मीठी प्यार भरी नोक झोंक दर्शकों को काफी पसंद आती है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta

