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जेठालाल के तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जाने की खबर पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उनका किरदार...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से जेठालाल के किरदार की खत्म होने की खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है। वहीं अब शो के मेकर्स ने इस पर फैंस को क्लीयर किया है।

जेठालाल के तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जाने की खबर पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उनका किरदार...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे पॉपुलर किरदार है जेठालाल का जिसे दिलीप जोशी निभाते हैं। जेठालाल के बिना तारक मेहता शो अधूरा सा है। हालांकि हाल ही में सोशल मीडिया पर ये खबर आने लगी कि जेठालाल का किरदार खत्म होने वाला है। इस खबर से एक्टर के फैंस काफी निराश हो गए थे। हालांकि अब मेकर्स ने इन खबरों पर सफाई दी है और बताया कि सच क्या है।

क्या बोले जेठालाल के किरदार को लेकर मेकर्स

दरअसल, आज तक से बात करते हुए मेकर्स ने क्लीयर किया कि जेठालाल का किरदार ऑफट्रैक नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं फिलहाल शो की स्टोरी भी जेठालाल पर है और इसका प्रोमो भी आ गया है। वहीं 28 जुलाई को शो को 18 सूल पूरे होने वाला है जिसका सेलिब्रेशन भी होने वाला है। उनका किरदार खत्म नहीं होगा।

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सबसे ज्यादा कमाई करने वाले

अब इस खबर को सुनकर फैंस जरूर खुश होंगे कि उनका फेवरेट किरदार कहीं नहीं जाने वाला है। वैसे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दिलीप जोशी इस शो के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं।

बता दें कि पिछले कुछ समय से शो के कई किरदार के एक्टर्स इसे छोड़कर चले गए हैं। उनकी जगह नए चेहरे भी आए हैं। वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो शो के शुरुआत से लेकर अब तक साथ हैं।

दिशा वकाणी काफी समय से दूर

शो से कई साल से दिशा वकाणी भी गायब हैं। दरअसल, दिशा पहले मैटरनिटी लीव पर गई थीं, लेकिन फिर वह वापस आई ही नहीं। फैंस ने उन्हें वापस लाने की काफी डिमाडं की, मेकर्स ने भी उन्हें बुलाया, लेकिन फिर वह अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं।

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दिशा की वापसी पर बोले थे काफी मुश्किल है

शो के मेकर ने कहा था, ‘अब उनका शो में आना काफी मुश्किल। शादी के बाद महिलाओं की लाइफ काफी बदल जाती है। छोटे बच्चों के साथ घर को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अब भी पॉजिटिव हूं। भगवान कुछ चमत्कार कर दें और वह वापस आ जाएं। अगर वह आ जाती हैं तो काफी अच्छा होगा। अगर वह नहीं आती हैं तो हमें नई दयाबेन को लाना होगा।’

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वैसे इस बीच कई बार खबर आईं कि नई दयाबेन आ सकती है शो में। कई एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए, लेकिन आज तक इस किरदार की वापसी नहीं हुई है शो में। वहीं फैंस की भी अब उम्मीद खत्म हो चुकी है दिशा को वापस शो में देखने के लिए।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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