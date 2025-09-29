Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Jethalal aka Dilip Joshi Fight with Asit Modi in Hongkong Episode जब 'जेठालाल' ने पकड़ लिया असित मोदी का कॉलर, हॉन्गकॉन्ग में इस बात पर हुआ था दोनों में झगड़ा, Tv Hindi News - Hindustan
जब 'जेठालाल' ने पकड़ लिया असित मोदी का कॉलर, हॉन्गकॉन्ग में इस बात पर हुआ था दोनों में झगड़ा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच हो गया था झगड़ा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:51 AM
टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी लंबे वक्त से इस धारावाहिक के साथ टिके हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार दिलीप जोशी की शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, लेकिन बावजूद इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के आज तक दोनों साथ में टिके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही मनोरंजन जगत में एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं।

जेनिफर मिस्त्री ने सुनाया था किस्सा

वाकया तब का है, जब राजन शाही पूरी कास्ट के साथ हॉन्गकॉन्ग वाले एपिसोड की शूटिंग के लिए विदेश गए हुए थे। शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान दिलीप जोशी और असित मोदी में तनातनी हो गई थी। जेनिफर मिस्त्री ने बताया, "हॉन्गकॉन्ग में बहुत खराब लड़ाई हुई थी। पूरी पब्लिक के बीच में जोर-जोर से चिल्ला-चिल्लाकर लड़ाई हुई थी। दिलीप जी ने असित जी की कॉलर पकड़ ली थी।"

दिलीप ने पकड़ा असित का कॉलर

जेनिफर ने बताया कि इतनी गरमा-गरमी हो गई थी कि एक टाइम पर उनका (असित मोदी) का एक्स्ट्रीम हो गया था। दिलीप जी और असित जी की इसी बात पर बहस हुई थी। जेनिफर के मुताबिक दिलीप जोशी ने कहा, "बार-बार यह क्या तुम एपिसोड के बीच में आ जा रहे हो। दिलीप ने कहा कि तुम हॉन्गकॉन्ग में मिल रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि...।" जब असित मोदी ने कहा कि मैंने गोकुलधाम वालों को बनाया है तो दिलीप जोशी ने जवाब दिया- मैंने गोकुलधाम वालों को बनाया है मतलब क्या है यार।

छुट्टी मांगने पर हो गया था बवाल

दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच यह झगड़ा काफी चर्चा में रहा था। कहा जाता है कि इसके कुछ वक्त बाद जब दिलीप जोशी ने असित मोदी से छुट्टियों की मांग की थी, तब भी उनके बीच काफी झगड़ा हो गया था। हालांकि दिलीप जोशी ने बाद में मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनकी प्रोड्यूसर से झगड़े की खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं और खुद शो की कास्ट का इस बारे में खुलकर बात करना भी इस बारे में इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है।

