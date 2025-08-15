‘साफ दिख रहा था कि...’ असित मोदी और दयाबेन के राखी वीडियो पर जेनिफर मिस्त्री ने किया रिएक्ट
'रोशन सोढ़ी' का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने हाल ही में शो के निर्माता असित मोदी पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच अब जेनिफर ने असित मोदी और दयाबेन यानी दिशा वकानी के राखी बांधने वाले वीडियो पर रिएक्ट किया है।
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कॉमेडी शो बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। ये शो न सिर्फ अपनी कहानी और टीआरपी के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से ये शो विवादों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। विवादों के चलते कई मेन लीड कलाकारों ने इस शो को अचानक ही छोड़ दिया। यही नहीं, 'रोशन सोढ़ी' का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने हाल ही में शो के निर्माता असित मोदी पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच अब जेनिफर ने असित मोदी और दयाबेन यानी दिशा वकानी के राखी बांधने वाले वीडियो पर रिएक्ट किया है।
राखी वाले वीडियो पर बोलीं जेनिफर
जेनिफर मिस्त्री ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जेनिफर ने असित मोदी और दिशा वकानी के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन वीडियो पर भी रिएक्ट किरते हुए कहा कि साफ दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल दिख रही थीं। जेनिफर ने कहा, 'मैं ये बोलूंगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये एक कहावत है। आज 17 साल हो गए आज तक एक भी फोटो, दिशा, असित को राखी बांधती आई नहीं, और इस बार वीडियो करके पूरा डाला गया है।'
दिशा असित जी के घर नहीं गई
जेनिफर ने आगे कहा, 'ये इमेज को कैसे क्लियर करेंगे वो? और बोला जा रहा है कि दिशा, असित जी के घर गई, दिशा असित जी के घर नहीं गई, असित जी और नीला जी दिशा के घर आए। साफ दिख रहा था कि दिशा बहुत अनकंफर्टेबल है; वह मुस्कुरा नहीं रही है।'
क्या था वो वीडियो?
दरअसल, हाल ही में असित मोदी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रक्षाबंधन के पर 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी उनकी कलाई पर राखी बांधती नजर आ रही थीं। असित के साथ उनकी पत्नी नीला मोदी ने भी दिशा से राखी बंधवाई। वहीं, असित मोदी ने दिशा के पैर छुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये वीडियो काफी सुर्खियों में रहा।
वीडियो के साथ कैप्शन में लिखी ये बात
असित मोदी ने दिशा संग अपना राखी वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है… खून का नहीं, दिल का नाता होता है! दिशा वकानी सिर्फ हमारी ‘दया भाभी’ नहीं, बल्कि मेरी बहन है। सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। इस राखी पर, वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ…ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।