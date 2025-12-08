18 सालों बाद बंद होने वाला है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? प्रोड्यूसर असित मोदी ने बताया सच

संक्षेप: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको दर्शकों को तगड़ा झटका लगने वाला है। शो के बंद होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में शो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस खबर का सच बताया है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Going to off Air: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सिटकॉम पिछले 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा हैं। इस शो के किरदारों को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। ये शो बीते कुछ सालों कई विवादों को लेकर सुर्खियों में बना है। यही नहीं शो के कई कलाकारों ने मेकर्स पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में अब इन सभी विवादों के बीच इस शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको दर्शकों को तगड़ा झटका लगने वाला है। शो के बंद होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में शो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस खबर का सच बताया है।

प्रोड्यूसर ने बताया शो बंद होने का सच 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल साल 2008 में शुरू हुआ था। ये करीब 18 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है और भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक है। ये एकमात्र ऐसा शो हैं जिसके दर्शकों ने इसी शो में चाइल्ड आर्टिस्ट को बड़ा होते देखा। ऐसे में बीते दिनों प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी 'इंडियन टेलीविजन एकेडमी' की 25वीं सालगिरह के जश्न में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शो के बंद होने की खबरों का खंडन किया।