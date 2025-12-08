18 सालों बाद बंद होने वाला है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? प्रोड्यूसर असित मोदी ने बताया सच
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको दर्शकों को तगड़ा झटका लगने वाला है। शो के बंद होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में शो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस खबर का सच बताया है।
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Going to off Air: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सिटकॉम पिछले 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा हैं। इस शो के किरदारों को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। ये शो बीते कुछ सालों कई विवादों को लेकर सुर्खियों में बना है। यही नहीं शो के कई कलाकारों ने मेकर्स पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में अब इन सभी विवादों के बीच इस शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको दर्शकों को तगड़ा झटका लगने वाला है। शो के बंद होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में शो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस खबर का सच बताया है।
प्रोड्यूसर ने बताया शो बंद होने का सच
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल साल 2008 में शुरू हुआ था। ये करीब 18 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है और भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक है। ये एकमात्र ऐसा शो हैं जिसके दर्शकों ने इसी शो में चाइल्ड आर्टिस्ट को बड़ा होते देखा। ऐसे में बीते दिनों प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी 'इंडियन टेलीविजन एकेडमी' की 25वीं सालगिरह के जश्न में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शो के बंद होने की खबरों का खंडन किया।
इस कलाकार ने छोड़ा शो
दरअसल, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे, जिन्हें गोकुलधाम सोसाइटी में सब्जी बेचते देखा गया उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है। प्राजक्ता ने इसकी जानकारी खुद एक पोस्ट शेयर करके दी है। प्राजक्ता ने इंस्टाग्राम पर अपने किरदार की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो अब वो 'तारक मेहता' का हिस्सा नहीं हैं। प्राजक्ता ने लिखा, 'आपको उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, जो आपकी भावनाएं की कद्र नहीं करते और आपके आत्मसम्मान की बलि चढ़ाते हैं। इस सुनीता के किरदार के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा को धन्यवाद। मैं अपनी महिला मंडल टीम को बहुत मिस करूंगी।' प्राजक्ता का शो छोड़ना शो के लिए एक और बड़ा झटका है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
