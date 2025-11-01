'तारक मेहता' की 'सोनू' ने शेयर कर दीं ऐसी तस्वीरें, देखकर भड़के यूजर्स, बोले-'पिता को क्या क्या देखना पड़ रहा'

संक्षेप: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की पुरानी सोनू यानी निधि भानुशाली ने शो में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। हालांकि, अब वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन दर्शक उन्हें आज भी उतना ही प्यार देते हैं।

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर एंजॉय करता है। इस शो की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके कलाकार भी दर्शकों के बीच काफी सुर्खियां बटोरते हैं। शो के कई कलाकार ऐसे हैं, जिन्हें दर्शकों से छोटे से बड़ा होते देखा है। इसमें शो की पुरानी सोनू भिड़े यानी निधि भानुशाली का नाम भी शामिल हैं। निधी ने शो में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। हालांकि, अब वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन दर्शक उन्हें आज भी उतना ही प्यार देते हैं। इसी बीच अब निधी ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसे देखकर फैंस काफी भड़के हुए हैं।

बिकिनी पहने नजर आईं निधि निधि भानुशाली इन वक्त फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। दरअसल, हाल वह फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गोवा गईं और उसकी प्यारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। शेयर की गईं तस्वीरों में निधि भानुशाली मम्मी-पापा और भाई के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आईं। किसी तस्वीर में वो पूरी फैमिली के साथ एक फ्रेम में नजर आ रही हैं, तो किसी में वो बिकिनी पहन स्वीमिंग पूल में चिल करती भी दिखीं।