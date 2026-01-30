तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपटलाल असल जिंदगी में हैं कैसे? शादी पर भी दिया जवाब

संक्षेप: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन कब आएंगी, इसका पता तो नहीं चल पा रहा। इस बीच लोगों के मन में दूसरा बड़ा सवाल पोपटलाल की शादी को लेकर है। देखें श्याम पाठक का इस पर क्या कहना है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पोपटलाल की शादी का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माहौल बनता है, दर्शकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक ने अपनी शादी के ट्रैक के बारे में बताया। उन्होंने दर्शकों से मिलने वाले प्यार, शो की मस्ती और अपने को-एक्टर्स से बॉन्डिंग पर भी बात की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या अब हो जाएगी पोपटलाल की शादी? श्याम पाठक टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया जयपुर ट्रैक में अपनी शादी के बारे में बताया कि जब भी पोपटलाल की शादी का ट्रैक आता है लोग बहुत उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं कि इस बार शादी होगी या नहीं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखते रहिए क्योंकि स्टोरी बहुत मजेदार है और इसमें स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट है। जैसा कि देखा जा सकता है, मैं दूल्हे की तरह सजा हूं, बहुत से एक्साइटिंग मोमेंट आने वाले हैं। दर्शकों को जल्द ही पता चल जाएगा कि शादी होगी या नहीं।

निराश नहीं होता पोपटलाल श्याम बोले, पोपटलाल कभी निराश नहीं होता बल्कि पॉजिटिव रहता है। उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन उसकी शादी जरूर होगी, उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। भगवान के साथ भी उसका खास बॉन्ड है। वह उनसे बातें भी करता रहता है।

भीड़ नहीं करने दे रही थी शूट जयपुर शूट पर श्याम बोले, 'यह बहुत भावपूर्ण अनुभव था। मैं जयपुर की जनता का आभारी हूं। कुछ जगहों, खासकर मार्केट्स में हम शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भारी भीड़ जुट जा रही थी। फिर भी यह बहुत अच्छा अनुभव था। शूट के दौरान हमें बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता था कि जयपुर काइट फेस्टिवल इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है।' श्याम ने जयपुर के खाने की तारीफ भी की।





असल जिंदगी में हैं एकदम अलग श्याम ने बताया कि वह असल जिंदगी में पोपटलाल जैसे नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें यह रोल निभाने में खूब मजा आता है। उनके थिएटर बैकग्राउंड ने यह रोल निभाने में मदद की। डायरेक्टर ऐक्शन बोलता है तो वह पोपटलाल बन जाते हैं और कट बोलते ही श्याम पाठक।