Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीtaarak mehta ka ooltah chashmah Fame shyam Pathak aka popatlal talks about his wedding track dilip joshi and more
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपटलाल असल जिंदगी में हैं कैसे? शादी पर भी दिया जवाब

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपटलाल असल जिंदगी में हैं कैसे? शादी पर भी दिया जवाब

संक्षेप:

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन कब आएंगी, इसका पता तो नहीं चल पा रहा। इस बीच लोगों के मन में दूसरा बड़ा सवाल पोपटलाल की शादी को लेकर है। देखें श्याम पाठक का इस पर क्या कहना है।

Jan 30, 2026 12:15 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पोपटलाल की शादी का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माहौल बनता है, दर्शकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक ने अपनी शादी के ट्रैक के बारे में बताया। उन्होंने दर्शकों से मिलने वाले प्यार, शो की मस्ती और अपने को-एक्टर्स से बॉन्डिंग पर भी बात की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या अब हो जाएगी पोपटलाल की शादी?

श्याम पाठक टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया जयपुर ट्रैक में अपनी शादी के बारे में बताया कि जब भी पोपटलाल की शादी का ट्रैक आता है लोग बहुत उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं कि इस बार शादी होगी या नहीं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखते रहिए क्योंकि स्टोरी बहुत मजेदार है और इसमें स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट है। जैसा कि देखा जा सकता है, मैं दूल्हे की तरह सजा हूं, बहुत से एक्साइटिंग मोमेंट आने वाले हैं। दर्शकों को जल्द ही पता चल जाएगा कि शादी होगी या नहीं।

निराश नहीं होता पोपटलाल

श्याम बोले, पोपटलाल कभी निराश नहीं होता बल्कि पॉजिटिव रहता है। उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन उसकी शादी जरूर होगी, उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। भगवान के साथ भी उसका खास बॉन्ड है। वह उनसे बातें भी करता रहता है।

भीड़ नहीं करने दे रही थी शूट

जयपुर शूट पर श्याम बोले, 'यह बहुत भावपूर्ण अनुभव था। मैं जयपुर की जनता का आभारी हूं। कुछ जगहों, खासकर मार्केट्स में हम शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भारी भीड़ जुट जा रही थी। फिर भी यह बहुत अच्छा अनुभव था। शूट के दौरान हमें बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता था कि जयपुर काइट फेस्टिवल इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है।' श्याम ने जयपुर के खाने की तारीफ भी की।

ये भी पढ़ें:क्या तारक मेहता में कभी होगी पोपटलाल की शादी? अब्दुल ने दे दिया कंफर्म जवाब

असल जिंदगी में हैं एकदम अलग

श्याम ने बताया कि वह असल जिंदगी में पोपटलाल जैसे नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें यह रोल निभाने में खूब मजा आता है। उनके थिएटर बैकग्राउंड ने यह रोल निभाने में मदद की। डायरेक्टर ऐक्शन बोलता है तो वह पोपटलाल बन जाते हैं और कट बोलते ही श्याम पाठक।

टीम के लोगों से बढ़िया बॉन्ड

श्याम ने बताया कि दिलीप जोशी के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। वह बोले,' हम सभी का एक ही मेकअप रूम है, दिलीप भाई, मंदार, अमित और मैं।' श्याम ने बताया कि कैमरा बंद होने के बाद भी माहौल काफी हंसी-मजाक भरा रहता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।