Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Babita Ji Aka Munmun Dutta Video Viral With Mother 'तारक मेहता' की बबीता जी का मां संग वीडियो हुआ वायरल, मुनमुन दत्ता ने किया कुछ ऐसा लोग कर रहे संस्कारों की तारीफ, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Babita Ji Aka Munmun Dutta Video Viral With Mother

'तारक मेहता' की बबीता जी का मां संग वीडियो हुआ वायरल, मुनमुन दत्ता ने किया कुछ ऐसा लोग कर रहे संस्कारों की तारीफ

मुनमुन दत्ता हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। इस दौरान उनके साथ उनकी मां नजर आ आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनमुन अपनी मां को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची हैं। मुनमुन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उनके संस्कारों की बात कर रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
'तारक मेहता' की बबीता जी का मां संग वीडियो हुआ वायरल, मुनमुन दत्ता ने किया कुछ ऐसा लोग कर रहे संस्कारों की तारीफ

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी शो लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की दीवानगी ऐसी है कि दर्शक न सिर्फ इसकी हानी बल्कि इनके किरदारों को भी खूब पसंद करते हैं। ऐसे में जब बात शो की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस की हो तो बबीता जी का नाम कोई कैसे भूल सकता है, जिन पर हमारे प्यारे जेठालाल फिदा हैं। शो में बबीता जी का किरदार मुनमुन दत्ता प्ले कर रही हैं। इसी बीच अब मुनमुन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उनके संस्कारों की बात कर रहा है।

एयरपोर्ट पर छुए मां के पैर

दरअसल, मुनमुन दत्ता हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। इस दौरान उनके साथ उनकी मां नजर आ आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनमुन अपनी मां को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची हैं। ऐसे में मां को देखते ही मुनमुन ने तुरंत झुकर उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। मुनमुन की ये बात फैंस को काफी पसंद आई। एयरपोर्ट पर मुनमुन सिंपल ड्रेस और नो मेकअप लुक में नजर आईं। उन्होंने लेपर्ड प्रिंट का नाइट ड्रेस कैसी किया था।

मुनमुन के संस्कारों की फैंस कर रहे तारीफ

इस दौरान पैपराजी मुनमुन के साथ उनकी मां को कैमरे में कैद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्ट्रेस उन्हें ऐसा करने से मना करती दिखीं। मुनमुन का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। हर कोई तारीफ कर एक्ट्रेस के संस्कारों की तारीफ करता नजर आ रहा है। कई यूजर्स ने कहा कि वो कितनी भी मॉर्डन क्यों न हो जाएं लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूलीं। ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Munmun Dutta Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।