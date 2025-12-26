TMKOC: पेड़ से कूदेंगे चंपक चाचा, अब उनकी ये जंप लेकर आएगी कौन सी नई मुसीबत?
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड 4590 में आपने देखा कि टप्पू और उसके दोस्त चाचा जी को पेड़ से उतारने के लिए अतरंगी आइडिया लेकर आते हैं। वहीं, माधवी उनके लिए खाना बनाकर ले जाती है।
सब टीवी के शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एपिसोड 4590 में आपने देखा कि कैसे चाचा जी को पेड़ से नीचे उतारने के लिए टप्पू, उसके दोस्त, भिड़े और पोपटलाल अतरंगी आइडिया लेकर आते हैं। हालांकि, उनका कोई भी आइडिया काम नहीं करता है। वहीं, जल्दी-जल्दी में माधवी चंपक चाचा के लिए खाना पैक करती है। इतने में वहां रोशन आ जाती है। माधवी फिर उसे पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद दोनों जल्दी-जल्दी चाचा जी के पास जाने के लिए निकलती हैं।
चाचा जी को पेड़ से उतारने के लिए टप्पू का चला दिमाग
इधर टप्पू और उसके दोस्त पास के स्कूल से सीढ़ी लेकर आते हैं ताकि चाचा जी पेड़ से उतर सकें। टप्पू सीढ़ी की मदद से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ सीढ़ी छोटी पड़ जाती है। उधर चाचा जी पेड़ पर बैठे-बैठे बेचैन होते जा रहे हैं।
खाने का डिब्बा खुलते ही बढ़ी भूख
वो भिड़े और पोपट पर बीच-बीच में चिल्लाते भी हैं। पेड़ पर बैठे चाचा जी का गुस्सा और भिड़े और पोपटलाल का रिएक्शन आपको जरूर हंसाएगा। इतने में वहां माधवी, अब्दुल, रूप और रोशन वहां पहुंचते हैं। वो चाचा जी के लिए खाना लाते हैं। जैसे ही खाने का डिब्बा खुलता है, चाचा जी की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है।
टप्पू और गोली ने दौड़ाया अपना दिमाग
अब चाचा जी के पास खाना कैसे पहुंचाया जाए, सब एस सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद टप्पू और गोली को एक आएइडिया आता है। वो भागकर उन बच्चों के पास जाते हैं जिनके लिए चाची जी पेड़ पर चढ़े थे। वो उन बच्चों से मांझा लेकर आते हैं। मांझे का एक छोर पहले चाचा जी तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरा छोर नीचे रखा जाता है। उसके जरिए चाचा जी तक खाना पहुंचता है।
अगले एपिसोड का स्पॉइलर
अब आप अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि चाचा जी को पेड़ से नीचे उतारने के लिए वो लोग ट्रैम्पोलीन लेकर आते हैं। चाचा जी उसपर कूदते हैं। चाचा जी की वो जंप अब कौन सी नई मुसीबत लाएगी वो देखना दिलचस्प होगा।
