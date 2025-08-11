तारक मेहता की दयाबेन ने बांधी राखी, असित मोदी ने छुए पैर, कहा- 'कुछ रिश्ते किस्मत…'

आज भी दर्शक दयाबेन यानी दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार दिशा की वापसी की खबरें भी सामने आईं हैं। ऐसे में अब शो में वापसी के बीच दिशा ने असित मोदी संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। टीआरपी लिस्ट में भी शो को हमेशा टॉप लिस्ट में रहता है। ये बीते कुछ सालों से विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। शो को कई लीड कलाकारों ने अचानक ही छोड़ दिया। इस बात से फैंस और शो को काफी झटका लगा। वहीं, दूसरी तरफ आज भी दर्शक दयाबेन यानी दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार दिशा की वापसी की खबरें भी सामने आईं हैं। ऐसे में अब शो में वापसी के बीच दिशा ने असित मोदी संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

असित मोदी संग मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार दरअसल, रक्षाबंधन के मौके पर दयाबेन यानी दिशा वकानी अपनी दोनों बेटियों के संग असित मोदी के घर पहुंची। उन्होंने असिम मोदी और उनकी पत्नी नीला मोदी से साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया। रक्षाबंधन पर दिशा की दोनों बेटियां काफी खुश नजर आईं। यह समारोह पारंपरिक, लेकिन काफी प्राइवेट था, जिसमें रीति-रिवाज और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सामने आए वीडियो में दिशा और असित मोदी के बीच ऑफ-स्क्रीन बॉन्ड की एक झलक देखने को मिली। शो छोड़ने के बाद भी दोनों के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आया।