तारक मेहता की दयाबेन ने बांधी राखी, असित मोदी ने छुए पैर, कहा- 'कुछ रिश्ते किस्मत…'

आज भी दर्शक दयाबेन यानी दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार दिशा की वापसी की खबरें भी सामने आईं हैं। ऐसे में अब शो में वापसी के बीच दिशा ने असित मोदी संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:29 AM
टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। टीआरपी लिस्ट में भी शो को हमेशा टॉप लिस्ट में रहता है। ये बीते कुछ सालों से विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। शो को कई लीड कलाकारों ने अचानक ही छोड़ दिया। इस बात से फैंस और शो को काफी झटका लगा। वहीं, दूसरी तरफ आज भी दर्शक दयाबेन यानी दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार दिशा की वापसी की खबरें भी सामने आईं हैं। ऐसे में अब शो में वापसी के बीच दिशा ने असित मोदी संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

असित मोदी संग मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार

दरअसल, रक्षाबंधन के मौके पर दयाबेन यानी दिशा वकानी अपनी दोनों बेटियों के संग असित मोदी के घर पहुंची। उन्होंने असिम मोदी और उनकी पत्नी नीला मोदी से साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया। रक्षाबंधन पर दिशा की दोनों बेटियां काफी खुश नजर आईं। यह समारोह पारंपरिक, लेकिन काफी प्राइवेट था, जिसमें रीति-रिवाज और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सामने आए वीडियो में दिशा और असित मोदी के बीच ऑफ-स्क्रीन बॉन्ड की एक झलक देखने को मिली। शो छोड़ने के बाद भी दोनों के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आया।

'कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है…'

दिशा ने जहां असित मोदी की तिलक कर उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाई। वहीं, असिम मोदी ने उनके पैर छुए। इस दौरान का वीडियो शेयर करते हुए असित ने कैप्शन में लिखा, ‘कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है… खून का नहीं, दिल का नाता होता है! दिशा वकानी सिर्फ हमारी ‘दया भाभी’ नहीं, बल्कि मेरी बहन है। सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। इस राखी पर, वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ…ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे।’ इस वीडियो पर यूसर्ज के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। फैंस असिम मोदी और दिशा को साथ देखकर उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।

