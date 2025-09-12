Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah completes 4500 Episodes Asit Modi Celebrates it with team shares photos इस हिंदी टीवी सीरियल ने पूरे किए 4500 एपिसोड्स, कई बार विवादों में आ चुका है नाम, Tv Hindi News - Hindustan
सब टीवी के शो तारक मेहता के 4500 एपिसोड्स पूरे हो हए हैं। इस मौके पर असित मोदी ने टीम के साथ जश्न मनाया। असित मोदी ने इसकी कुछ तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शो की कास्ट भी जश्न मनाती नजर आ रही है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 05:28 PM
सब टीवी के सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 4500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। इस सीरियल का नाम कई बार अलग-अलग विवादों को लेकर चर्चा में आ चुका है। विवादों के बीच भी इस शो ने अपने साढ़े चार हजार एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके को शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने सीरियल के किरदारों के साथ मनाया।

असित मोदी ने शेयर कीं तस्वीरें

तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 11 सितंबर पर 4500 एपिसोड्स पूरे किए हैं। असित मोदी ने टीम के साथ इस खास मौके को मनाया। असित मोदी ने जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए असित मोदी ने कैप्शन लिखा- एक बीज से शुरू हुआ सपना आज हज़ारों मुस्कुराहटों का बागीचा बन चुका है। पहले दिन से जुड़े साथियों, हमारी मेहनती टीम और पर्दे के पीछे के सभी साथियों का दिल से आभार। और आप दर्शकों के बिना ये सफर अधूरा था, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। आगे भी हंसी, खुशी और सकारात्मकता का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस पोस्ट पर शो के फैंस ने रिएक्ट किया है। फैंस ने कमेंट करके असित मोदी को बधाई दी हैं। वहीं, कई यूजर्स ने शो को लेकर शिकायत भी की है। एक यूजर ने लिखा- अब शो में पहले जैसा मजा नहीं आता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- प्लीज नंबर के लिए पुराने किरदारों को नजरअंदाज मत करिए। बहुत बुरा लगता है। एक यूजर ने लिखा- बंद कर दो तारक मेहता, बहुत बकवास हो गया है ये शो।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसका पहला एपिसोड 28 जुलाई को आया था। तब से अबतक शो में कई किरदार जुड़े। वहीं, कई किरदार शो को अलविदा कह चुके हैं। इतने सालों के बाद भी ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 में रहता है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

