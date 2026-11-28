Taarak Mehta के भिड़े की रियल लाइफ पत्नी पहुंचीं अनिरुद्धाचार्य के आश्रम, बोलीं- आंखों से आंसू निकल रहे थे
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाडकर की पत्नी अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में पहुंचीं। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत का एक वीडियो यूट्यूब अनिरुद्धाचार्य की आधिकारिक चैनल से शेयर किया गया है।
तारक मेहता में भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाडकर की पत्नी स्नेहल चंदवाडकर अनिरुद्धाचार्य से मिलने पहुंचीं। इस दौरान वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम भी पहुंचीं। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को बताया कि आश्रम पहुंचकर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को ये भी बताया कि उनके बेटे को जब पता चला कि वो महाराज जी से मिली हैं, वो हैरान रह गया।
अनिरुद्धाचार्य से मिलीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के भिड़े की पत्नी
Aniruddhacharya ji यूट्यूब चैनल पर स्नेहल चंदवाडकर का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य वहां आए भक्तों को स्नेहल का परिचय देते हैं। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य उनसे पूछते हैं कि उन्हें गौरी गोपाल (वृद्धाश्रम) आकर कैसा लगा? जवाब में स्नेहल ने कहा- बहुत-बहुत अच्छा लगा। कुछ जगहें ऐसी थीं कि आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे। शब्द नहीं मिल रहे थे। वैसे तो मैं बहुत बड़-बड़ करती हूं। लेकिन वहां जाकर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। बस आंखों से आंसू आ रहे थे।"
क्यों हैरान रह गया स्नेहल चंदवाडकर का बेटा?
स्नेहल ने कहा, "जब हम अन्नछत्र में सेवा कर रहे थे तो उनका (मंदार) फोन आया था। और उन्होंने मुझे बताया, हमारा जो बेटा है पार्थ, वो हिल गया है। वो थोड़ा हैरान है।" उन्होंने बताया कि पार्थ ने वीडियो कॉल पर अनिरुद्धाचार्य को देखा, तो उसने महाराज जी के बारे में गूगल किया। जब स्नेहल के बेटे को पता चला कि उसकी मां अनिरुद्धाचार्य से मिली हैं तो वो हैरान रह गया।
अनिरुद्धाचार्य ने बच्चों की परवरिश पर स्नेहल को क्या समझाया?
अनिरुद्धाचार्य ने स्नेहल से कहा कि वो कभी भिड़े और अपने बेटे को भी आश्रम लेकर आएं। उन्होंने स्नेहल को बताया कि पढ़ाई-लिखाई तो बच्चों के लिए जरूरी है ही, लेकिन बच्चों के लिए सनातन को समझना भी जरूरी है। अनिरुद्धाचार्य ने समझाया कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस तरह ढाला जाएगा, वे उसी तरह बनेंगे। पढ़ाई-लिखाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ बच्चों को सनातन धर्म, संस्कार और अपनी परंपराओं के बारे में बताना भी माता-पिता का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, तभी वे अपने माता-पिता का सम्मान करना भी सीखेंगे।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें तो ये टीवी के सबसे लंबा चलने वाले शोज में से एक है। इस सीरियल का पहला एपिसोड 2008 में आया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तब से अब तक कई किरदार बदल गए हैं। तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो साल 2008 से ही शो से जुड़े हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना