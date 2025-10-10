taarak mehta ka ooltah chashmah actor gurucharan singh hint said good news coming soon 'तारक मेहता' में लंबे इंताजार के बाद होने वाली इस मेन कैरेक्टर की एंट्री, एक्टर ने खुद वीडियो शेयर कर खुद दिया हिंट, Tv Hindi News - Hindustan
'तारक मेहता' में लंबे इंताजार के बाद होने वाली इस मेन कैरेक्टर की एंट्री, एक्टर ने खुद वीडियो शेयर कर खुद दिया हिंट

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। हालांकि, ये शो कई वजहों के चलते काफी विवादों में भी रहा है। लेकिन अब 'तारक मेहता' शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसे सुनकर आप भी खुशी से उछल जाएंगे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:47 AM
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की खास बात ये है कि इसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकता है। इस शो की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। हालांकि, ये शो कई वजहों के चलते काफी विवादों में भी रहा है। एक के बाद एक कई कंटेस्टेंट इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब 'तारक मेहता' शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसे सुनकर आप भी खुशी से उछल जाएंगे। शो के एक पुराने कलाकार ने गुड न्यूज कहा हिंट का दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वो?

लापता हो गए थे गुरुचरण

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो के हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह हैं। सोढ़ी के किरदार के लिए हमेशा याद किए जाने वाले एक्टर गुरुचरण बीते लंबे वक्त से एक्टिंग से दूर हैं। वहीं, बीते कुछ साल पहले गुरुचरण के लापता होने की खबर आई थी। हालांकि, करीब 3 हफ्तों बाद गुरुचरण खुद घर लौट आए थे। शो में आज भी गुरुचरण के फैंस उन्हें काफी मिस कर रहे हैं। ऐसे में अब गुरुचरण ने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है।

जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करूंगा

गुरुचरण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं, 'आज मैं कई दिनों बाद आप सभी के सामने आया हूं। बाबा जी ने मेरी, मेरे परिवार की और आप सभी फैंस की अरदास सुन ली हैं। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आप सबके साथ बहुत जल्द ही शेयर करूंगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरे लिए दुआ की, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।'

फैंस हुए खुश

गुरुचरण सिंह के इस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर लोग लगातार कॉमेंट करते दिख रहे हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट कर लिखा, 'तारक मेहता शो में वापस आओगे तो इससे बड़ी कोई और गुड न्यूज नहीं होगी।' एक और ने कहा, 'मतलब आप शो में वापस आ रहे हैं।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'वापस आ जाओ तारक मेहता में अब मजा नही आ रहा।' एक दूसरा यूजर लिखता है, 'अच्छी खबर मतलब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ रहे हो यही है ना पाजी? यही बोल दो पाजी... दिल खुश हो जाएगा। एक बार बोल दो दिल खुशी से डांस करेगा पाजी।'

