Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Actor Bhavya Gandhi Clarify on his Comeback in TMKOC

संक्षेप: Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज का एविक्शन हो गया है। माना जा रहा था कि उन्हें शो में वापस लाया जाएगा, लेकिन यह बात कन्फर्म हो गई है कि वो वापस नहीं आएंगे।

TMKOC: बीते कुछ हफ्तों से लगातार ऐसी चर्चा थी कि लंबे वक्त तक टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा रहे एक्टर भव्या गांधी शो में वापसी करने जा रहे हैं। अब भव्या गांधी ने खुद इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। भव्या गांधी ने कहा कि हां उन्होंने शो में वापस आने की बात की थी, लेकिन वो शो में बतौर एक्टर नहीं बल्कि अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में शो में जाने की बात कर रहे थे।

शो में वापसी पर क्या बोले भव्या गांधी भव्या ने टेलीटॉक के साथ बातचीत में कहा, "लोगों का इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। दुख की बात है कि मैं शो में वापस नहीं आ रहा हूं। एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मैं शो में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने जाना चाहता हूं। मैं इस तरह से शो का हिस्सा बनना चाहता हूं कि मैं वहां अपनी फिल्म का प्रमोशन करने जाऊं।" भव्या ने बताया कि शो पर लौटना क्यों उनके लिए बड़ी बात है।

TMKOC में प्रमोट करना बड़ी बात भव्या गांधी ने कहा, "क्योंकि जो बंदा जहां से सीख कर निकला है, उसी जगह पर जाकर पहली बार अपनी फिल्म को प्रमोट करेगा। यह मेरे लिए एक समापन होगा। मेरे लिए एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो यही बात थी। इसे गलत तरीके से दिखाया गया था।" ऑनलाइन फैली अफवाहों के बारे में भव्या गांधी ने कहा कि उन्हें इन अफवाहों के बारे में पता है और वो उन्हें पढ़कर बस हंसते ही जा रहे हैं। भव्या गांधी ने कहा, "मैं बहुत देर तक हंसता रहा, सोचता रहा कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं।"