स्वरा भास्कर बोलीं, ‘मुझे लगता है कि मुझसे चट मंगनी पट ब्याह करके फहाद का घाटा हुआ है’

मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे के शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। स्वरा ने कहा कि उनकी वजह से फहाद का करियर खराब हो रहा है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:33 PM
रिएलिटी शो ‘पति, पत्नी और पंगा’ के लेटेस्ट एपिसोड में स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिली। बातचीत के दौरान स्वरा ने अपने रिश्ते और शादी पर खुलकर बातें कहीं, जिस पर फहाद का रिएक्शन भी दिलचस्प रहा। दरअसल, फहाद से पूछा गया कि क्या वह चट मंगनी पट ब्याह करके पछता रहे हैं? इस पर स्वरा ने कहा, ‘हां।’

क्या बोलीं स्वरा?

स्वरा भास्कर बोलीं, ‘मुझे लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह करके फहाद का घाटा हुआ है। इन तीन साल में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उसका जो करियर है न, उसके लिए मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल गलत पार्टनर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताओं को चाहिए चुपचाप रहने और घर पर बैठने वाली पत्नी जो कम दिखे।’

‘ये पागल आदमी है’

इस पर फहाद चिढ़ गए। उन्होंने कहा, ‘नहीं स्वारा। ये गलत है।’ स्वरा ने दोबारा कहा, ‘यार प्रैक्टिकल बात बता रही हूं।’ फहाद बोले, ‘तुम नेताओं को स्टीरियोटाइप क्यों कर रही हो?’ स्वरा बोलीं, ‘तुम हो ही स्टीरियोटाइप इंसान।’ फहाद ने बात को संभालते हुए कहा, ‘ये बहुत पावरफुल लेडी है।’ स्वरा बोलीं, ‘और ये पागल आदमी है। इसे कुछ समझ नहीं आता है।’

फहाद का हुआ मूडऑफ

फहाद ने आगे कहा, ‘अक्सर ये कहा जाता है कि वो अच्छा नेता बनता है जिसको अच्छी बीवी और अच्छा ड्राइवर मिलता है।’ इस पर स्वरा ने तंज कसा, ‘पता है अच्छी बीवी क्या होती है? वो जो घर पर रहकर सबको चाय नाश्ता दे। अभी मैं ट्वीट करके दो विवाद खड़े करके आ गई हूं।’ फहाद ने जवाब दिया, ‘ठीक है। वो थोड़ा-थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम तुम कितना बड़ा हो।’ इसके बाद स्वरा ने कहा, ‘इसने कल ही बोला कि तेरी बकवास मेरा करियर खराब करेंगी।’ यह सुनकर फहाद चुप हो गए और उनका मूड ऑफ हो गया।

