स्वरा भास्कर बोलीं, ‘मुझे लगता है कि मुझसे चट मंगनी पट ब्याह करके फहाद का घाटा हुआ है’

मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे के शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। स्वरा ने कहा कि उनकी वजह से फहाद का करियर खराब हो रहा है।

रिएलिटी शो ‘पति, पत्नी और पंगा’ के लेटेस्ट एपिसोड में स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिली। बातचीत के दौरान स्वरा ने अपने रिश्ते और शादी पर खुलकर बातें कहीं, जिस पर फहाद का रिएक्शन भी दिलचस्प रहा। दरअसल, फहाद से पूछा गया कि क्या वह चट मंगनी पट ब्याह करके पछता रहे हैं? इस पर स्वरा ने कहा, ‘हां।’

क्या बोलीं स्वरा? स्वरा भास्कर बोलीं, ‘मुझे लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह करके फहाद का घाटा हुआ है। इन तीन साल में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उसका जो करियर है न, उसके लिए मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल गलत पार्टनर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताओं को चाहिए चुपचाप रहने और घर पर बैठने वाली पत्नी जो कम दिखे।’

‘ये पागल आदमी है’ इस पर फहाद चिढ़ गए। उन्होंने कहा, ‘नहीं स्वारा। ये गलत है।’ स्वरा ने दोबारा कहा, ‘यार प्रैक्टिकल बात बता रही हूं।’ फहाद बोले, ‘तुम नेताओं को स्टीरियोटाइप क्यों कर रही हो?’ स्वरा बोलीं, ‘तुम हो ही स्टीरियोटाइप इंसान।’ फहाद ने बात को संभालते हुए कहा, ‘ये बहुत पावरफुल लेडी है।’ स्वरा बोलीं, ‘और ये पागल आदमी है। इसे कुछ समझ नहीं आता है।’