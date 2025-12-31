सूर्य कुमार यादव मुझे… छोटे कपड़ों के लिए ट्रोल होने वाली खुशी मुखर्जी ने कहा कुछ ऐसा, भड़के फैन्स
क्रिकेटर सूर्य कुमार मुझे बहुत मैसेज करते थे... ऐसा कहकर सुर्खियां बटोरने वाली खुशी मुखर्जी काफी ट्रोल हो रही हैं। इससे पहले भी अपने छोटे कपड़ों पर खुशी ट्रोल होती रही हैं। जानें उनका संक्षिप्त परिचय।
खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड आउटफिट्स की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर उनका स्टेटमेंट सुर्खियों में हैं। एक इवेंट में खुशी ने दावा किया कि कई क्रिकेटर्स उनके पीछे पड़े हैं। सूर्य कुमार यादव पहले उनको बहुत मैसेज करते थे पर वह किसी से लिंकअप नहीं चाहतीं। खुशी इस स्टेटमेंट पर काफी ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि खुशी अटेंशन पाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं।
सूर्य कुमार के लिए क्या बोलीं खुशी
एक इवेंट में खुशी से पूछा गया कि उन्हें कौन से क्रिकेटर पसंद हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। बहुत से क्रिकेटर्स मेरे पीछे पड़े हैं। वो क्रिकेटर कौन हैं, सूर्य कुमार यादव, वह मुझे बहुत मैसेज करते थे लेकिन अब हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। मैं किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती और कोई लिंकअप नहीं चाहती। खुशी का यह क्लिप वायरल है। देखने वाले इस पर काफी कुछ लिख रहे हैं।
लोगों ने किया जमकर ट्रोल
एक ने लिखा है, दादा पहले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक ने लिखा है, सूर्या इनको मैसेज करेगा, इतने बुरे दिन नहीं आए सूर्या के। एक और ने लिखा है, फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका काफी कैजुअल है। एक ने लिखा है, सूर्या भाई अपने फॉर्म से इतने टेंशन में नहीं होंगे जितना ये स्टेटमेंट सुनकर होंगे। कुछ लोगों ने सूर्य कुमार यादव को टैग करके सवाल भी किया है कि खुशी क्या बोल रही है। एक ने लिखा है कि जरूर किसी ने सूर्या की फेक आईडी से किया होगा।
कौन है खुशी मुखर्जी
खुशी मुखर्जी मॉडल हैं। वह रिऐलिटी टीवी शो स्प्लिट्सविला में आ चुकी हैं। उन्होंने सब टीवी के शो बालवीर और ऐंड टीवी पर कहत हनुमान जय श्रीराम शोज में भी काम किया है। बीते कुछ समय से खुशी अपनी बोल्ड आउटफिट चॉइस की वजह से सुर्खियों में हैं। पैप्स के सामने वह अक्सर छोटे कपड़ों में पोज देती नजर आती हैं। खुशी साल 2015 में भोपाल के एक होटल के नाबालिग कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
