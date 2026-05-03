'जहां पति थर्ड पार्टी पर…', सुनीता ने गोविंदा पर कसा तंज, बोलीं- इन्हें गोली मारनी पड़ती है
लाफ्टर शेफ्स के लेटेस्ट एपिसोड में सुनीता आहूजा पहुंचीं। नेशनल टीवी पर सुनीता, कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक का 14 साल बाद मिलन हुआ। कृष्णा के परिवार के लिए ये बहुत इमोशनल पल रहा।
पिछले कुछ वक्त से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के अलग होने की खबरें आ रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सुनीता और गोविंदा में चीजें ठीक नहीं हैं। हालांकि, इन खबरों पर सुनीता आहूजा या गोविंदा की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है।अफेयर की खबरों पर भले ही सुनीता को कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हो, लेकिन सुनीता कई मौकों पर गोविंदा के अफेयर को लेकर तंज कस चुकी हैं। लाफ्टर शेफ्स 3 के एपिसोड में भी सुनीता आहूजा ने ऐसा ही किया।
सुनीता आहूजा ने कसा पति गोविंदा पर तंज
लाफ्टर शेफ्स 3 के स्टेज पर जब सुनीता पहुंचीं तो कृष्णा, कश्मीरा और सुनीता के बीच काफी इमोशनल पल देखने को मिले। इमोशनल पलों के बीच सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा पर तंज भी कसा।
'जहां थर्ड पार्टी पे चला जाता है…'
लाफ्टर शेफ्स 3 के स्टेज पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा की गोली लगने वाली घटना पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "कश्मीरा, मैं एक चीज बताना चाहती हूं, जो लड़का अपनी पत्नी की इज्जत करता है, वो हीरो होता है। जो अंखियों से गोली मारता है, जहां थर्ड पार्टी पे चला जाता है...तो घुटनों पर गोली मारे।"
सुनीता बोलीं- इन्हें गोली मारनी पड़ती है
इसके बाद, कश्मीरा ने सुनीता को बताया कि कृष्णा निया के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं। इसपर सुनीता अपनी बहू कश्मीरा से कहती हैं, “ये इन लोगों की आदत है, तभी इन्हें गोली मारनी पड़ती है। यहां तो मैंने गोली मारी भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे ये हो गया।”
मामा को देख इमोशनल हुईं आरती
लाफ्टर शेफ्स के एपिसोड में कृष्णा ने अपने बच्चों की भी मुलाकात सुनीता से करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन आरती को वीडियो कॉल किया। आरती सुनीता को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीजें ठीक ही करनी थीं, तो दो साल पहले कर लेतीं। आप मेरी शादी में भी आ जाती।
2024 में गोविंदा ने खुद को गलती से मार ली थी गोली
बता दें, साल 2024 में गोविंदा ने गलती से खुद को घुटने पर गोली मार ली थी। ये घटना अक्टूबर में हुई थी जिसके बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस वक्त गोविंदा अस्पताल पहुंचे थे, उनकी पत्नी सुनीता वहां नहीं थीं। गोविंदा से मिलने कृष्णा अभिषेक अस्पताल पहुंचे थे। वो गोविंदा से मिलने उनके घर भी गए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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