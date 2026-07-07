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गोविंदा के 50 अफेयर्स भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, सुनीता आहूजा बोलीं- वह मेरे पति हैं और जो...

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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शिल्पा शिंदे ने हाल ही में गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा से बात की और उन पर सवाल उठाए। हालांकि इस पर सुनीता ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान हो गए।

गोविंदा के 50 अफेयर्स भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, सुनीता आहूजा बोलीं- वह मेरे पति हैं और जो...

शिल्पा शिंदे ने लॉक अप 2 में जबसे बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री ली है उन्होंने शो में खूब हंगामा मचा दिया है। शिल्पा पर दरअसल, प्रोड्यूसर पर फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट आरोप लगाने के बारे में तंज कसा गया तो इस दौरान एक्ट्रेस ने खुद का बचाव करते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स को उनके पर्सनल मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने सुनीता से गोविंदा को लेकर बात की तो एक्टर की पत्नी ने उनकी क्लास लगा दी।

शिल्पा की किस बात को लेकर भड़कीं सुनीता

शिल्पा ने सुनीता को लेकर कहा, ‘गोविंदा जी के फैन हैं तो आप ने ऐसे कैसे किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको पता है कि आप ने क्या फैसला लिया?’ सुनीता ने फिर कहा कि जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं वे नहीं जानते कि वह किस सिचुएशन में रही हैं इसलिए लोगों को चुप रहना चाहिए।

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ज्यादा करेगी तो औकात में आ जाएगी

इसके बाद सुनीता, शिल्पा को लेकर बात करते हुए राम कपूर से कहती हैं, गोविंदा मेरे पति हैं, वह जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाकियों को बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बीवी हूं ना? उसको (शिल्पा) उंगलीबाजी करने के लिए भेजा है क्या अंदर। ज्यादा करेगी ना तो सुनेगी फिर मुझसे। औकात में आ जाएगी।

50 अफेयर्स भी करे तो तेरा क्या जा रहा है

सुनीता ने आगे कहा, ‘मेरे परिवार को लेकर बिल्कुल मत बात करना। मेरा पति है, वो 50 अफेयर्स भी करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है।’

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जब सुनीता बोलीं जैसा चल रहा है चलने दो

इससे पहले सुनीता ने बताया था कि वह अपने बच्चों के लिए जीती हैं और अपनी शादी में बेवफाई होने के बावजूद वह कुछ भी बदल नहीं सकती हैं। वह बोली थीं, ‘हीरो हैं तो आप कुछ बोल नहीं सकते। इस उम्र में अभी सोचूंगी तो डायबिटीज और बढ़ जाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो।’

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बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। गोविंदा के अपने करियर में कई एक्ट्रेसेस संग नाम जुड़े हैं जिसमें सबसे ज्यादा नीलम कोठारी के साथ। वहीं कुछ समय पहले गोविंदा का एक मराठी एक्ट्रेस संग भी नाम जुड़ा था। हालांकि एक्टर ने इन सब खबरों को गलत ही बताया था। वहीं सुनीता ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इनडायरेक्टली गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर हिंट दिया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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