ईशा ने सुनीता आहूजा से पूछा- वफादारी के मामले में गोविंदा को कितने नंबर देंगे? दंग कर देगा जवाब

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कलर्स के रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में पहुंची। उन्होंने शो में अपनी शादी और तलाक पर भी बात की। इसके साथ ही मस्ती मजाक भी किया।

कलर्स टीवी का चर्चित रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ इस बार और भी मजेदार हो गया जब इसमें बॉलीवुड स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा मेहमान बनकर पहुंचीं। सुनीता ने न सिर्फ गोविंदा की मजाकिया और मस्तीभरी शख्सियत पर खुलकर बातें कीं, बल्कि उनके रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों और उनकी आदतों पर भी खुलासा किया।

सिर्फ सोनाली बेंद्रे बची गई

एपिसोड का सबसे हंसी-मजाक भरा पल तब आया जब सुनीता ने कहा कि गोविंदा ने लगभग हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन सोनाली बेंद्रे अकेली ऐसी हैं जिनके साथ उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। सोनाली और गोविंदा फिल्म ‘आग’ में साथ नजर आ चुके हैं। सुनीता की यह बात सुनकर स्टूडियो में हंसी का माहौल बन गया और सोनाली खुद भी शर्मा गईं।

तलाक की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी

पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में दरार की खबरें चर्चा में थीं। शो में सुनीता ने इस पर साफ कहा कि उनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं और इतने लंबे रिश्ते में गलतियां होना आम है। लेकिन 62 साल की उम्र में तलाक की बात करना केवल बेबुनियाद अफवाहें हैं।

रेटिंग गेम

शो के दौरान जब मुनव्वर फारूकी ने सुनीता को डांस के लिए बुलाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, “मैं तेरी बीवी नंबर वन थोड़ी हूं जो तेरे साथ डांस करूं।” इसके बाद ईशा मालवीय ने उनसे गोविंदा को रेटिंग देने के लिए कहा। सुनीता ने मजाकिया अंदाज में बताया कि गोविंदा काफी लेट-लतीफ हैं और कई बार कॉल भी मिस कर देते हैं। जिम्मेदारी के मामले में उन्होंने उन्हें 10 में से 7 नंबर दिए और वफादारी पर 6 नंबर दिए।

