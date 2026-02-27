Hindustan Hindi News
उसके यहां तो लंगर लगा रहता है; कपिल शर्मा के लिए अब क्या बोले सुनील पाल, पढ़ें

Feb 27, 2026 11:13 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सुनील पाल का कहना है कि कपिल शर्मा दूसरों की तरक्की के बारे में सोचते हैं। सबसे ज्यादा कमाने वाले कॉमेडियन हैं। हालांकि उनके यहां आधा पंजाब इकट्ठा रहता है और लंगर लगा रहता है।

सुनील पाल अक्सर नए स्टैंडअप कॉमेडियन्स और फीमेल की तरह ड्रेसअप होने वाले लोगों पर गुस्सा निकालते रहते हैं। अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कपिल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कपिल दूसरों की तरक्की के लिए भी सोचते हैं। उन्हें भी बुलाते हैं हालांकि वह तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके लेवल का काम नहीं मिलेगा। सुनील बोले कि कपिल के यहां पंजाब के लोगों का लंगर लगा रहता है।

सुनील ने की कपिल की तारीफ

मेरी सहेली पॉडकास्ट में सुनील पाल बोले, 'मुझे कपिल शर्मा से कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूं तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। कपिल 12 साल से ज्यादा से अपना शो चला रहा है। वह बढ़िया जॉब कर रहा है और हमेशा कोशिश करता है कि उसके दोस्त भी तरक्की करें। वह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला कॉमेडियन है।'

सेट पर बुलाते हैं कपिल शर्मा

सुनील ने बताया कि उन्होंने कभी कपिल से नहीं कहा कि उन्हें अपने शो पर लें। बोले, 'वो मुझे की बार बोलता है, मेरे सेट पे आया करो, मिला करो मुझसे। बहुत प्यार करता है, मानता है मुझे। लेकिन मैं कहता हूं वो मुझे मानता है वो उसकी महानता है। मैं तभी जाऊंगा जब लगेगा सुनील पाल के लिए सच में काम है। वरना उसके यहां तो लंगर लगा रहता है। आधा पंजाब वहां पर बैठा है।'

जब कॉमेडियन्स पर भड़के थे सुनील पाल

सुनील पाल इससे पहले भी कपिल की तारीफ कर चुके हैं। डिजिटल कॉमेंट्री चैनल पर उन्होंने कहा था कि कपिल ने कॉमेडियन्स का नाम रोशन किया है। उनके शो पर बड़े-बड़े सिलेब्स आते हैं। कॉमेडियन्स पर कई कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे चुके हैं। उन्होंने फीमेल की तरह ड्रेसअप होने वाले लोगों पर गुस्सा निकाला था। उन्होंने सुनील ग्रोवर के लिए भी कहा था कि वह बहुत पुराने लगने लगे हैं, वही घिसी-पिटी चीजें करते रहते हैं। हंसी नहीं आती। बार-बार एक्टर की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, घिन आती है। लड़कियों के नाम पर कपड़े पहनकर वल्गर कॉमेडी करते हैं।

गालियों पर भी भड़के थे सुनील

सुनील पाल ने तब कहा था कि गाली-गलौज करने वाले खुद को कॉमेडियन कहते हैं। फिर इनको बिग बॉस में बुलाया जाता है। उन्होंने दर्शकों को भी पथभ्रस्ट कहा था कि जो ऐसी चीजें पसंद करते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। उन्होंने मनोज बाजपेयी के फिल्मों में गाली देने पर भी सवाल उठाया था। सुनील पाल ने कहा था कि फिल्म में रोल को रियल दिखाने के लिए गाली देनी जरूरी नहीं है, जैसे किरदार की मौत दिखाने के लिए असल में मरना जरूरी नहीं है।

