सुनील ग्रोवर ने चूल्हे पर बनाईं रोटियां, वीडियो पर फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

संक्षेप:

कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आ रहे हैं। फैंस को सुनील का ये अंदाज बहुत पसंद आया है।

Jan 15, 2026 05:01 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कपिल शर्मा के शो में कभी गुत्थी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर फैंस को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने अब एक नया वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर किसी किरदार में नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुनील चूल्हे पर रोटीयां बनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर उनके फैंस से लेकर सिलेब्स तक ने रिएक्शन दिया है।

सुनील ग्रोवर ने बनाईं रोटियां, शेयर किया वीडियो

सुनील ग्रोवर ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो जमीन पर बैठे हैं। रोटी बेलते नजर आ रहे हैं और रोटियां सेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्लेबैक में रांझया वे गाना भी सुनाई पड़ रहा है।

सुनील ग्रोवर के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

सुनील ग्रोवर के इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। इस वीडियो पर देश के मशहूर शेफ रणवीर बरार ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट करके लिखा- प्रो ब्रो। सुनील के फैंस ने भी वीडियो पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा- ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हे भगवान, इतनी गोल रोटी तो हम भी नहीं बना सकते हैं। एक ने लिखा- गुत्थी ऑन ड्यूटी। एक ने लिखा- बीवी के नाराज होने के बाद रोटी बनाता बेबस इंसान।

आमिर खान की मिमिक्री कर किया सभी को इम्प्रेस

सुनील ग्रोवर की बात करें तो वो इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की नकल उतारी थी। आमिर खान ने खुद सुनील के उस अवतार की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, आमिर खान ने सुनील के आमिर अवतार के साथ हैप्पी पटेल के प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी तैयार किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
