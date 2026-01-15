सुनील ग्रोवर ने चूल्हे पर बनाईं रोटियां, वीडियो पर फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स
कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आ रहे हैं। फैंस को सुनील का ये अंदाज बहुत पसंद आया है।
कपिल शर्मा के शो में कभी गुत्थी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर फैंस को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने अब एक नया वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर किसी किरदार में नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुनील चूल्हे पर रोटीयां बनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर उनके फैंस से लेकर सिलेब्स तक ने रिएक्शन दिया है।
सुनील ग्रोवर ने बनाईं रोटियां, शेयर किया वीडियो
सुनील ग्रोवर ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो जमीन पर बैठे हैं। रोटी बेलते नजर आ रहे हैं और रोटियां सेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्लेबैक में रांझया वे गाना भी सुनाई पड़ रहा है।
सुनील ग्रोवर के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
सुनील ग्रोवर के इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। इस वीडियो पर देश के मशहूर शेफ रणवीर बरार ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट करके लिखा- प्रो ब्रो। सुनील के फैंस ने भी वीडियो पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा- ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हे भगवान, इतनी गोल रोटी तो हम भी नहीं बना सकते हैं। एक ने लिखा- गुत्थी ऑन ड्यूटी। एक ने लिखा- बीवी के नाराज होने के बाद रोटी बनाता बेबस इंसान।
आमिर खान की मिमिक्री कर किया सभी को इम्प्रेस
सुनील ग्रोवर की बात करें तो वो इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की नकल उतारी थी। आमिर खान ने खुद सुनील के उस अवतार की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, आमिर खान ने सुनील के आमिर अवतार के साथ हैप्पी पटेल के प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी तैयार किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
