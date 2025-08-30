क्या सुनील ग्रोवर ने गंजा बोलकर बनाया कपिल शर्मा का मजाक? जानें इसका सच
सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा शो में अक्सर एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते रहते हैं। अब सुनील का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वह कपिल का मजाक बना रहे हैं।
कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कई बार सभी एक-दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं। दर्शकों को यह पसंद भी आता है। अब सुनील ग्रोवर का एक मजाक जो उन्होंने कपिल को लेकर किया था वो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, शो के एक एपिसोड में सुनील ने गंजे लोगों का मजाक बनाया था। लेकिन लोगों का मानना है कि उन्होंने बातों-बातों में कपिल को लेकर यह बात बोली है। लेकिन सच क्या है आपको बताते हैं।
क्या है वीडियो में
दरअसल, वीडियो में सुनील मजाक बनाते हैं कि गंजे लोगों को शैम्पू की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वह गंजा बोलने के लिए माफी मांगते थे। लेकिन जब बाकी लोग उन्हें आगे बोलने को बोलते हैं तो वह कहते हैं कि हां यह कौनसा बिलो द बेल्ट है, ये तो अब द कॉलर ही है। हालांकि इस सीन को रेडिट पर गलत तरीके से शेयर किया है।
लोगों के रिएक्शन
एक ने लिखा, मैं यह एपिसोड देख रहा था और सुनील ने कहा गंजे लोग(कपिल को सॉरी बोलते हुए) को शैम्पू की क्या जरूरत। हालांकि इस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है।
एक ने लिखा कि मुझे लगा मैंने कपिल और रितेश के रिएक्शन को इमैजिन किया जब सुनीक बोल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि सुनील शायद सिर्फ गंजा वर्ड यूज करने के लिए सॉरी बोल रहे हों।
यानी इस वीडियो को गलत तरीके से शेयर किया गया है।
कपिल के हैं रियल बाल
बता दें कि कपिल शर्मा की कुछ पुरानी फोटोज काफी वायरल हुई थीं जिसमें उनके बाल कम नजर आ रहे थे। वहीं कपिल की हाल की फोटोज में उनके बाल काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि कपिल विग लगाते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी हेयरस्टाइल्स्ट आलिम हकीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बाल रियल हैं और वह विग नहीं पहनते हैं।
