काम नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में थे सुनील ग्रोवर, शो से निकालना चाहते थे मेकर्स

संक्षेप: कपिल शर्मा के शो में कई यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील ग्रोवर डिप्रेशन में थे। कपिल के शो को मेकर्स को पहले सुनील के काम पर शक था। वो टीम से निकालना चाहते थे। इस बारे में उपासना सिंह ने बात की।

कॉमेडी जगत का बड़ा नाम बन चुके सुनील ग्रोवर आज लाखों लोगों को हंसाते हैं, लेकिन उनकी इस चमकदार सफर के पीछे एक बेहद मुश्किल दौर छिपा था। 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जॉइन करने के बाद सुनील घर-घर में पहचाने जाने लगे, लेकिन उससे ठीक पहले उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस उपासना सिंह ने बताया कि शो शुरू होने से ठीक पहले सुनील डिप्रेशन से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे।

डिप्रेशन में थे सुनील ग्रोवर उपासना सिंह ने लल्लनटॉप सिनेमा से बातचीत में बताया कि सुनील का करियर उस समय ठहर-सा गया था और काम की कमी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उपासना ने कहा, “जब कपिल का शो शुरू हुआ, तब सुनील ठीक नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती थे और उनके पास उस समय ज्यादा काम भी नहीं था।” उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती दिनों में क्रिएटिव टीम को लगा था कि सुनील बाकी कलाकारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, उन्हें शो से निकालने पर विचार किया गया था, लेकिन उपासना ने उनके टैलेंट पर भरोसा जताते हुए उन्हें शो में बनाए रखने की अपील की।