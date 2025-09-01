Sumona Chakravarti Shares Terrifying Incident on Mumbai Roads Car Got Mobbed दिन दहाड़े गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया और..., सुमोना चक्रवर्ती के साथ दिन दहाड़े हुई यह घटना, Tv Hindi News - Hindustan
टीवी

दिन दहाड़े गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया और..., सुमोना चक्रवर्ती के साथ दिन दहाड़े हुई यह घटना

सुमोना चक्रवर्ती ने एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर बताया है कि कैसे उनके साथ दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। एक्ट्रेस ने मुंबई के पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:09 AM
लंबे वक्त तक 'कपिल शर्मा शो' का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती की गाड़ी को रविवार को भीड़ ने घेर लिया और उन्हें एक भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा। सुमोना चक्रवर्ती ने यह पूरी घटना और सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी एक इंस्टा पोस्ट में साझा की है। दरअसल 31 अगस्त को साउथ मुंबई में मराठा कोटा के प्रदर्शनकारियों ने दिन दहाड़े सुमोना की गाड़ी को घेर लिया और उनके बोनट पर जोर-जोर से हाथ पटक कर 'जय महाराष्ट्र' चिल्लाने लगे। सुमोना बुरी तरह डर गईं और उन्होंने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 मिनट में उनके साथ 2 बार यह घटना हुई और पुलिस बस देखती रही।

सुमोना ने बताया भयानक अनुभव

अपनी इंस्टा पोस्ट में सुमोना चक्रवर्ती ने लिखा, "आज दोपहर 12:30 बजे। मैं कोलाबा से फोर्ट जा रही थी और अचानक मेरी गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। नारंगी रंग का गमछा पहने एक आदमी मेरे बोनट पर जोर-जोर से हाथ मार रहा था और शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी तोंद को मेरी गाड़ी से सटाया हुआ था। वह मेरे सामने ऐसे झूम रहा था जैसे अपनी कोई बेतुकी बात मेरे सामने साबित करना चाह रहा हो। उसके दोस्त भी मेरी गाड़ी की खिड़कियों पर जोर से पीट रहे थे, वो 'जय महाराष्ट्र' चिल्ला रहे थे, और हंस रहे थे।

पुलिस बस देखती रही, हंसती रही

सुमोना ने लिखा, "हम थोड़ा आगे बढ़े तो फिर वही सब दोहराया गया। सिर्फ 5 मिनट के अंतर पर यह सब दो बार हुआ।" बता दें कि कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल की लीडरशिप में मुंबई में मराठा कोटा प्रोटेस्ट का रविवार को तीसरा दिन था। इस दौरान लेकिन सुमोना और उन जैसे तमाम लोगों को जो कुछ झेलना पड़ा वो एक्ट्रेस की पोस्ट में साफ झलकता है। सुमोना ने सिस्टम के प्रति निराशा जताते हुए कहा, "कोई पुलिस नहीं। जिन्हें हमने बाद में देखा वो बस बैठे रहे और बातें करते, आपस में मस्ती करते हुए। कोई कानून-व्यवस्था नहीं।"

मुंबई के फुटपाथों का ऐसा है हाल

एक्ट्रेस ने लिखा कि सिर्फ मैं, अपनी गाड़ी में, दिन के उजाले में, साउथ बॉम्बे में असुरक्षित महसूस कर रही थी। उन्होंने लिखा, "और सड़कें? वो केले के छिलकों, प्लास्टिक की बोतलों, गंदगी से अटी पड़ी हैं। फुटपाथों पर कब्जा हो चुका है। विरोध करने वाले वहां खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, विरोध के नाम पर मुंबई दर्शन कर रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारियों और अधिकारों का पूरी तरह सा मजाक बना रखा है।"

