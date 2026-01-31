Hindustan Hindi News
क्या सुधा पर आई थीं माता? वायरल वीडियो के बारे में एक्ट्रेस ने की बात; 10 मिनट में 4 लीटर पानी...

कुछ वक्त सोशल मीडिया पर सुधा चंद्रन का माता की चौकी का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब सुधा ने वायरल वीडियो के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उस दौरान वो 10 मिनट में चार लीटर पानी पी गए थे। 

Jan 31, 2026 05:28 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वायरल वीडियो माता की चौकी का है। वीडियो में सुधा 'आध्यात्मिक रूप से किसी शक्ति के वश में' लग रही थीं। उस वीडियो को लेकर सुधा को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। अब सुधा ने उस वायरल वीडियो के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था। उस दिन उन्होंने 10 मिनट में चार लीटर पानी तक पी लिया था।

सुधा बोलीं- माता आकर आशीर्वाद जरूर देती हैं

पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सुधा ने इस बारे में बात की। पारस ने सुधा से पूछा कि क्या उनके ऊपर माता आती हैं? इसपर सुधा ने कहा, "बहुत बड़ा शब्द है। मुझ में माता आती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन माता आकर मुझे आशीर्वाद जरूर देती हैं।"

सुधा ने कहा कि वो हर साल के पहले शनिवार को माता की चौकी करती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पता नहीं, उस हाई एनर्जी की दस्तक हो गई शरीर में। पारस ने सुधा से पूछा कि क्या उन्हें पहले भी ऐसा हुआ है? इसपर सुधा ने कहा, "होता था, पर इतना नहीं होता था। इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया।"

पंडित जी ने उनसे कही थी ये बात

सुधा ने कहा कि लोग कह रहे थे कि ओवर एक्टिंग कर रही है। लेकिन उस वक्त घर पर हीलर्स और आध्यातम से जुड़े लोग आए हुए थे। उनके सामने आप ये झूठ नहीं बोल सकते। सुधा ने कहा कि उनके घर में एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा थी।

सुधा ने आगे कहा कि वो पंडित जी बार-बार कहते रहे कि मां शांत हो जाओ, वो सुन नहीं रही थीं। किसी चीज की प्यासी थीं। सुधा ने कहा कि इस बात पर उनके पति ने उन्हें बताया कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर चार लीटर पानी पी लिया था। सुधा ने कहा कि वो पानी के लिए भीख मांग रही थीं।

एक-डेढ़ दिन तक थका हुआ महसूस कर रही थीं सुधा

सुधा ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि एक इंसान एक वक्त पर साढ़े चार लीटर पानी कैसे पी सकता है। सुधा ने कहा कि इसके बाद उन्हें काफी थकावट रही थी। एक डेढ़ दिन तक उन्हें थका हुआ महसूस हो रहा था। सुधा ने कहा कि वो ये नहीं कहती हैं कि उनके अंदर माता आई थीं, लेकिन उनके वहां पर एक प्रेजेंस थी जो हमें आशीर्वाद देने आई थी।

